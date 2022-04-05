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    Події в Україні

    Біля Маріуполя тоне обстріляне цивільне судно: є поранений

    Ворог влучив в цивільне судно під прапором Домініканської Республіки - Біля Маріуполя тоне обстріляне цивільне судно: є поранений
    Ворог влучив в цивільне судно під прапором Домініканської Республіки
    фото: МВС

    Через отриману пробоїну судно почало тонути, спалахнула пожежа

    Російські війська обстріляли цивільне судно під прапором Домініканської Республіки у морському порті Маріуполя. Один з членів екіпажу поранений, повідомляє пресслужба МВС.

    «Вночі, під час чергового обстрілу з моря багатостраждального Маріуполя, ворог влучив в цивільне судно під прапором Домініканської Республіки, що знаходилось біля одного з причалів», – йдеться в повідомленні.

    Відомо, що влучання спричинило пожежу в машинному відділенні, один член екіпажу поранений. Капітан на міжнародному каналі морської безпеки подав сигнал SOS та повідомлення:

    «Увага! Увага! Судно під прапором Домініканської Республіки було жорстоко розгромлене, все розгромлене, мостик - розгромлений. Пожежа в машинному. Є поранені».

    Через отриману пробоїну судно почало тонути, водночас пожежа охопила все більшу площу.

    Вказано, що морські прикордонники оперативно надали допомогу пораненому та евакуювали екіпаж у безпечне місце.

    Як додають у МВС, на судні триває пожежа, воно поступово йде під воду, проведення рятувальної операції під постійними обстрілами неможливо.

    Додамо, що Росія вперше визнала масові вбивства людей у цивільному.

    Також нагадаємо про гуманітарні коридори на 5 квітня: можна евакуюватися з Маріуполя і Бердянська.

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    Теги: пожежа прикордонники Маріуполь росія МВС окупанти Чорне море війна Донеччина обстріл корабель Азовське море Україна окупація #stoprussia
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    Біля Маріуполя тоне обстріляне цивільне судно: є поранений