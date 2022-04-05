Біля Маріуполя тоне обстріляне цивільне судно: є поранений

Ворог влучив в цивільне судно під прапором Домініканської Республіки

Ворог влучив в цивільне судно під прапором Домініканської Республіки

Через отриману пробоїну судно почало тонути, спалахнула пожежа

Російські війська обстріляли цивільне судно під прапором Домініканської Республіки у морському порті Маріуполя. Один з членів екіпажу поранений, повідомляє пресслужба МВС.

«Вночі, під час чергового обстрілу з моря багатостраждального Маріуполя, ворог влучив в цивільне судно під прапором Домініканської Республіки, що знаходилось біля одного з причалів», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що влучання спричинило пожежу в машинному відділенні, один член екіпажу поранений. Капітан на міжнародному каналі морської безпеки подав сигнал SOS та повідомлення:

«Увага! Увага! Судно під прапором Домініканської Республіки було жорстоко розгромлене, все розгромлене, мостик - розгромлений. Пожежа в машинному. Є поранені».

Через отриману пробоїну судно почало тонути, водночас пожежа охопила все більшу площу.

Вказано, що морські прикордонники оперативно надали допомогу пораненому та евакуювали екіпаж у безпечне місце.

Як додають у МВС, на судні триває пожежа, воно поступово йде під воду, проведення рятувальної операції під постійними обстрілами неможливо.

Додамо, що Росія вперше визнала масові вбивства людей у цивільному.

Також нагадаємо про гуманітарні коридори на 5 квітня: можна евакуюватися з Маріуполя і Бердянська.