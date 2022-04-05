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    Події в Україні

    Росія вперше визнала масові вбивства людей у цивільному

    Закатованих цивільних дорослих, а також дітей та жінок на Київщині рашисти теж оголосять &laquo;бойовиками&raquo;? - Росія вперше визнала масові вбивства людей у цивільному
    Закатованих цивільних дорослих, а також дітей та жінок на Київщині рашисти теж оголосять «бойовиками»?
    фото з відкритих джерел

    Верхівка Міноборони РФ заявляє, що люди у цивільному були бойовиками

    Росія офіційно визнала, що в Маріуполі вони стратили 93 людини в цивільному одязі і без зброї.

    «Російські війська ліквідували 93 українських бойовики, які в цивільному одязі дезертували з Маріуполя», – заявив начальник Національного центру управління обороною Росії генерал-полковник Михайло Мізінцев.

    На цю цинічну заяву відреагував радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

    «Таких же «бойовиків» як в Ірпені, Бучі, Гостомелі?! І якщо Бучу вони заперечують, то звірства у Маріуполі офіційно підтверджують! Вбивство мирних беззбройних громадян – воєнний злочин! Вимагаємо Міжнародного трибуналу з масових вбивств мирного населення у Маріуполі, Бучі, Ірпені, Гостомелі – геноциду народу на всій території України!», – написав він у Telegram.

    Нагадаємо, російські військові чинили звірства з мирним населенням у окупованих населених пунктах. Тільки на Київщині вже зафіксували 1200 воєнних злочинів Росії.

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    Теги: росія окупанти Міноборони Антон Геращенко війна вбивство Міноборони РФ Україна Telegram злочин населення окупація радник #stoprussia
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    Росія вперше визнала масові вбивства людей у цивільному