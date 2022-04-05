Росія вперше визнала масові вбивства людей у цивільному
Верхівка Міноборони РФ заявляє, що люди у цивільному були бойовиками
Росія офіційно визнала, що в Маріуполі вони стратили 93 людини в цивільному одязі і без зброї.
«Російські війська ліквідували 93 українських бойовики, які в цивільному одязі дезертували з Маріуполя», – заявив начальник Національного центру управління обороною Росії генерал-полковник Михайло Мізінцев.
На цю цинічну заяву відреагував радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
«Таких же «бойовиків» як в Ірпені, Бучі, Гостомелі?! І якщо Бучу вони заперечують, то звірства у Маріуполі офіційно підтверджують! Вбивство мирних беззбройних громадян – воєнний злочин! Вимагаємо Міжнародного трибуналу з масових вбивств мирного населення у Маріуполі, Бучі, Ірпені, Гостомелі – геноциду народу на всій території України!», – написав він у Telegram.
Нагадаємо, російські військові чинили звірства з мирним населенням у окупованих населених пунктах. Тільки на Київщині вже зафіксували 1200 воєнних злочинів Росії.