Росія вперше визнала масові вбивства людей у цивільному

Закатованих цивільних дорослих, а також дітей та жінок на Київщині рашисти теж оголосять «бойовиками»?

Верхівка Міноборони РФ заявляє, що люди у цивільному були бойовиками

Росія офіційно визнала, що в Маріуполі вони стратили 93 людини в цивільному одязі і без зброї.

«Російські війська ліквідували 93 українських бойовики, які в цивільному одязі дезертували з Маріуполя», – заявив начальник Національного центру управління обороною Росії генерал-полковник Михайло Мізінцев.

На цю цинічну заяву відреагував радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«Таких же «бойовиків» як в Ірпені, Бучі, Гостомелі?! І якщо Бучу вони заперечують, то звірства у Маріуполі офіційно підтверджують! Вбивство мирних беззбройних громадян – воєнний злочин! Вимагаємо Міжнародного трибуналу з масових вбивств мирного населення у Маріуполі, Бучі, Ірпені, Гостомелі – геноциду народу на всій території України!», – написав він у Telegram.

Нагадаємо, російські військові чинили звірства з мирним населенням у окупованих населених пунктах. Тільки на Київщині вже зафіксували 1200 воєнних злочинів Росії.

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