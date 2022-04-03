Звірства росіян під Києвом жахають, але ви ще не бачили Маріуполя – полк «Азов»

Тактика ворога полягає у тому, щоб повністю знищити місто разом із мешканцями

Кадри із понівеченого росіянами передмістя Києва жахають, але ситуація у заблокованому путінськими орками Маріуполі набагато гірша. Про це заявив начальник штабу полку «Азов» Богдан Кротевич, передають «Факти ICTV».

«Ситуація в місті залишаєтсья критичною. 90% міста знищено ворожою авіацією та артилерією. До 200 тис. громадян знаходяться або під завалами, або в бомбосховищах під постійними обстрілами росіян. У них немає їжі, води, електроенергії. В нас немає змоги їм допомогти, бо ви ведемо запеклі бої в місті. У нас немає повітряної тривоги як такої, бо вона почалась із 1 березня та не закінчується досі», – сказав він.

Кротевич зазначив, що те, що зараз відбувається в Маріуполі – це геноцид українського населення.

«Мене вражає та обурює що дозволяють собі російські війська... Тактика ворога полягає у тому, щоб повністю знищити місто разом із мешканцями. Після того, як танки руйнують будівлі, ворог здійснює масований наступ своєю піхотою», – розповів військовий.

Однак, наголосив він, незважаючи на те, що ворог перевищує в кількості особового складу та техніки, це – ніщо в порівнянні з мотивацією та професіоналізмом наших солдатів. За його словами, з ворогом захисники Маріуполя говоритимуть лише «мовою зброї».

Нагадаємо, захисники Маріуполя міцно тримають оборону в повній блокаді. Однак, мирним жителям доводиться дуже тяжко. Росіяни не припиняють обстріли та не узгоджують гуманітарні коридори для евакуації.

Напередодні примусово вивезений маріуполець розповів, як Росія приймає переселенців.

Раніше міська рада Маріуполя повідомила, що мешканців Лівобережного району міста захоплюють та депортують в Росію. Відомо, що загалом під незаконну депортацію потрапило близько 15 тисяч осіб. У депортованих відбирають документи, телефони та іноді особисті речі. Людей перевозять у віддалені депресивні регіони Росії та заявляють, що їм заборонено залишати область щонайменше два роки. Також насильно людей вивозять до Росії та з окупованих регіонів Донецької та Луганської областей.

Напередодні окупанти в Маріуполі вбили литовського режисера.

Читайте також: