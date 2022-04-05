Гуманітарні коридори на 5 квітня: можна евакуюватися з Маріуполя і Бердянська

Оприлюднено плани роботи сімох гуманітарних коридорів на вівторок

Сьогодні працюватиме сім гуманітарних коридорів. Як повідомляє віцепрем’єрка міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, можна буде евакуюватися із Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті.

«Попри обіцянки свого керівництва окупаційні війська нікому не дають проїхати до блокадного міста. Останній приклад – це блокування делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста у місті Мангуш. Після перемовин вночі їх звільнили і відправили в сторону Запоріжжя», - повідомила чиновниця.

Із Бердянська до Запоріжжя:

На власному транспорті. Також з міста Мангуш до Бердянська прямує сім автобусів у супроводі Міжнародного комітету Червоного Хреста, які зберуть в місті людей для евакуації до міста Запоріжжя.

Крім цього, на блокпості у Василівці зараз чекають дозволу на проїзд 15 автобусів для евакуації людей з Бердянська. Після проїзду цієї колони автобусів, з міста Запоріжжя планується відправка додаткових автобусів по маршруту до Бердянська.

З міста Токмак до Запоріжжя

З міста Запоріжжя до 10.00 планується відправка автобусів для евакуації з гуманітраною допомогою.

З міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут

Місце зборів: проспект Хіміків, 28

З міста Лисичанськ до міста Бахмут

Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324

З міста Попасна до міста Бахмут

Місце зборів: вул. Первомайська, 42

З селища Гірське до міста Бахмут

Місце зборів: вул. Гагарина, 13

Нагадаємо, що відновлюється автомобільне сполучення Чернігова з Києвом.