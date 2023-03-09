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Болгарський політик викинув синьо-жовтий прапор і обізвав українців (відео)

Єлизавета Москаленко
glavcom.ua
Болгарський політик викинув синьо-жовтий прапор і обізвав українців (відео)
Це уже не перша спроба прорійської партії осквернити українську символіку
фото: скріншот з відео

Представника партії «Відродження» обурив український прапор на фасаді мерії Софії 

У Болгарії політик викинув з балкону мерії столиці український прапор, обізвавши українців фашистами. Про це повідомляє видання news.bg.

На відео, опублікованому в мережі видно, як кандидат в народні депутати від проросійської партії «Відродження» Атанас Штефанов знімає та кидає донизу український прапор, називаючи його фашистським та «ганчіркою», а українців – фашистами.

Це уже не перший випадок, коли наявність українського прапора на балконі мерії столиці Болгарії викликає невдоволення у представників партії «Відродження». 12 жовтня вони вимагали прибрати його з будівлі, а кількома місяцями раніше прихильникам партії навіть вдалося зняти прапор, найнявши будівельні ліси. Згодом його повернули на місце.

Як з'ясувалося, тоді прапор зняв заступник голови Софійської муніципальної ради Борислав Іванов. Це коштувало йому посади. 

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Болгарія відмовлялася передавати Україні техніку радянських часів, проте обіцяла прийняти на ремонт військову техніку. За даними журналістів, за рік Болгарія поставила Україні озброєння на суму понад $1 млрд доларів, але через ряд інших країн.

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