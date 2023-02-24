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«Ні російському терору». У Болгарії пройшли мітинги на підтримку України (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Ні російському терору». У Болгарії пройшли мітинги на підтримку України (фото)
Мітинг у Болгарії на підтримку України, 24 лютого 2023 року
Главком

У Софії захід розпочався з мітингу перед будівлею президента Болгарії

24 лютого, в річницю повномасштабної російської агресії проти України, в у всіх великих містах Болгарії пройшли мітинги та марші на підтримку нашої держави. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Заходи проходять під назвою «Болгарія з Україною! Ні російському терору!». Організатори заходів – місцеві активісти та українські організації.

«Друзі, настав час знову виступити на підтримку вільної України! Минув рік від початку російського вторгнення. Рік терору, сотні тисяч жертв, десятки тисяч викрадених дітей, мільйони біженців. Але також рік мужності, в якому український народ вів непохитну боротьбу за свою свободу та майбутнє Європи... Росія не брат України чи Болгарії. Немає місця для нейтралітету. Єдино можливий і тривалий мир - це мир, за якого Росія залишить всю захоплену в України територію, включаючи Крим. 24 лютого ми виходимо на вулиці Болгарії, щоб висловити своє співчуття українському народу в його боротьбі за свободу. Показати, що Болгарія з Україною. Болгарія – це Європа. Ні російському терору!», – йдеться у заяві організаторів. 

У Софії захід розпочався з мітингу перед будівлею президента Болгарії. Місце для цього було обрано не випадково, адже президент Румен Радев є відомий своїми проросійськими поглядами і небажанням надавати Україні військову допомогу. З цієї причини під час мітингу лунали заклики до його імпічменту, а самі мітингуючі тримали плакати з нападками на нього. На думку мітингувальників, президент працює проти інтересів Болгарії та її подальшої інтеграції в НАТО та ЄС.

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«Главком»

«Президент Болгарії вирішив діяти проти інтересів Болгарії як повноправного члена європейської родини. Він вирішив оголосити мовчазну підтримку агресора пацифізмом. І називати розпалювачами війни тих, хто підтримує атаковану країну.  Ми, болгарські громадяни, справді не розуміємося на військовій справі. Тому ставимо елементарні запитання – російська армія воює на території України, чи українська армія на території Росії? Хіба російська армія не воює зброєю? І хіба це не вбивство зі зброї мирного населення суверенної України? Коли ви востаннє згадували про зброю нападників? Поки ви їм мовчите, вони нею користуються. Чи має потерпілий право захищатися зброєю? Ви розумієтесь на військовій справі – то ж яка Ваша відповідь?
Ми знаємо відповідь всього цивілізованого світу, але не свого президента», – звертались до свого президента учасники заходу.

Мітингарі заявили, що промовляючи від імені Болгарії на весь світ, Румен Радев повільно, але методично віддаляє їх від сім’ї цивілізованих держав, які підтримують Україну, і штовхає назад в орбіту Росії. – «За фасадом пацифізму, миру та нейтралітету Радев фактично закликає світ покинути Україну. Президент Радев хоче роззброїти жертву, а не агресора», - звертались до свого президента учасники заходу».

У мітингу в Софії, також взяв участь чоловік, який напередодні молотком розбив табличку на пам’ятнику червоній армії, який розташований в центрі Софії.

«Якщо влада відновить цю дошку, я знову її знищу», – сказав той.

Нагадаємо, раніше болгарський уряд відхилив заклик ЄС щодо боєприпасів для України.

Також сьогодні у Данії пройшла акція на підтримку України. А також відбувся молебень за мир в Україні.

Теги: Болгарія війна росія Україна

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