Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Влада Болгарії хоче знести радянський пам'ятник. Росія організувала протести

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Влада Болгарії хоче знести радянський пам'ятник. Росія організувала протести
У центрі Софії зібрався великий прорадянський мітинг
фото з відкритих джерел

Місцева влада не може знести пам'ятник на честь радянської армії з 1993 року

У четвер, 9 березня, міська рада Софії обговорить перенесення із центру болгарської столиці монумента на честь радянської армії. Прихильники СРСР вийшли на мітинг у центрі Софії, повідомив громадський діяч Ігор Федюк. 

Влада Болгарії хоче знести радянський пам'ятник. Росія організувала протести фото 1

Пам'ятник радянській армії, який називають не інакше як мОча (Монумент на червена армия), із центру болгарської столиці планують перенести в Музей мистецтв соціалістичної доби. Варто сказати, що вперше общинна рада Софії ухвалила рішення про перенесення пам'ятника ще 1993 року, проте реалізувати рішення з того часу так і не вдалося.

Протестувальники стоять з радянськими та російськими прапорами у центрі болгарської столиці.

Влада Болгарії хоче знести радянський пам'ятник. Росія організувала протести фото 2
Влада Болгарії хоче знести радянський пам'ятник. Росія організувала протести фото 3

Пам'ятник неодноразово ставав предметом політичних суперечок та жертвою хуліганів. Його не раз розмальовували, обливали фарбою, у тому числі за допомогою дронів, псували фігури та окремі елементи.

«Місцеві русофіли, які завжди є основною масою подібних червоних дійств, б’ють себе в груди, що тільки вони є справжніми патріотами Болгарії. Однак патріотизм цей якийсь дивний. Замість наполягання на тому, щоб на найбільш видному місці в столиці стояв монумент комусь з видатних болгарських політичних чи культурних діячів, чи символів боротьби проти турецького панування – як от Васіл Левскі, вони бажають, щоб там і надалі залишався символ іншого панування – радянського», – написав Федюк.

Демонтаж і переміщення цього пам’ятника подалі від центру Софії було б одною з важливих перемог Болгарії-члена НАТО і ЄС, бо мОча – це частина пуповини, яка досі з'єднує Болгарію з її колишнім комуністичним минулим і дозволяє Москві маніпулювати свідомістю болгар, нав’язуючи їм «вічну вдячність» за видумані її пропагандою заслуги.

До слова, червона армія не визволяла болгар. На території Болгарії не було зіткнень між німецькими та радянськими військами. Коли червона армія прийшла в Болгарію, війська Вермахту вже покинули її територію. Відтак, Болгарію було «звільнено» радянськими військами без жодного пострілу.

Нагадаємо, що нещодавно чоловік потрощив пам'ятник радянській окупації в Росії.

Читайте також: Народна декомунізація в Болгарії
Теги: Болгарія СРСР музей монумент декомунізація місцева влада мітинг

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Усі негайно в укриття: у Москві пролунав сигнал повітряної тривоги
Усі негайно в укриття: у Москві пролунав сигнал повітряної тривоги
Влада Болгарії хоче знести радянський пам'ятник. Росія організувала протести
Влада Болгарії хоче знести радянський пам'ятник. Росія організувала протести
Росіяни, які ховалися від мобілізації у Грузії, почали тікати додому
Росіяни, які ховалися від мобілізації у Грузії, почали тікати додому
Під Читою від вибуху рухнули два поверхи будинку: деталі (фото, відео)
Під Читою від вибуху рухнули два поверхи будинку: деталі (фото, відео)
Музей Пушкіна у Литві отримав нову оригінальну назву
Музей Пушкіна у Литві отримав нову оригінальну назву
Перша кримінальна справа та ультиматум владі: що відбувається у Грузії
Перша кримінальна справа та ультиматум владі: що відбувається у Грузії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
Чи зможе РФ окупувати нові території України? Розвідка США зробила прогноз
13K
У Києві прогримів потужний вибух
13K
Ракетна атака на Львівщину: п'ятеро загиблих (фото, відео)
9232
9 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8889
Масована ракетна атака: куди влучили окупанти (оновлено)
7625
Кличко повідомив про прильот у Києві

Новини

Столиця відновлює теплопостачання після атаки РФ: 300 будинків вже з опаленням
Сьогодні, 15:44
Окупанти вичерпають запас боєприпасів за 2-3 місяці – Генштаб
Сьогодні, 06:58
Окупанти штурмують Бахмут: ЗСУ назвали кількість відбитих за добу атак
7 березня, 06:32
Ворог намагається перейти в наступ на двох південних напрямках – Генштаб
6 березня, 06:44
Війна РФ проти України: Шольц повідомив, коли почнуться мирні переговори
6 березня, 06:30
Німецький концерн хоче побудувати танковий завод в Україні
4 березня, 10:53

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту