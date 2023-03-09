Влада Болгарії хоче знести радянський пам'ятник. Росія організувала протести

Місцева влада не може знести пам'ятник на честь радянської армії з 1993 року

У четвер, 9 березня, міська рада Софії обговорить перенесення із центру болгарської столиці монумента на честь радянської армії. Прихильники СРСР вийшли на мітинг у центрі Софії, повідомив громадський діяч Ігор Федюк.

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Пам'ятник радянській армії, який називають не інакше як мОча (Монумент на червена армия), із центру болгарської столиці планують перенести в Музей мистецтв соціалістичної доби. Варто сказати, що вперше общинна рада Софії ухвалила рішення про перенесення пам'ятника ще 1993 року, проте реалізувати рішення з того часу так і не вдалося.

Протестувальники стоять з радянськими та російськими прапорами у центрі болгарської столиці.

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Пам'ятник неодноразово ставав предметом політичних суперечок та жертвою хуліганів. Його не раз розмальовували, обливали фарбою, у тому числі за допомогою дронів, псували фігури та окремі елементи.

«Місцеві русофіли, які завжди є основною масою подібних червоних дійств, б’ють себе в груди, що тільки вони є справжніми патріотами Болгарії. Однак патріотизм цей якийсь дивний. Замість наполягання на тому, щоб на найбільш видному місці в столиці стояв монумент комусь з видатних болгарських політичних чи культурних діячів, чи символів боротьби проти турецького панування – як от Васіл Левскі, вони бажають, щоб там і надалі залишався символ іншого панування – радянського», – написав Федюк.

Демонтаж і переміщення цього пам’ятника подалі від центру Софії було б одною з важливих перемог Болгарії-члена НАТО і ЄС, бо мОча – це частина пуповини, яка досі з'єднує Болгарію з її колишнім комуністичним минулим і дозволяє Москві маніпулювати свідомістю болгар, нав’язуючи їм «вічну вдячність» за видумані її пропагандою заслуги.

До слова, червона армія не визволяла болгар. На території Болгарії не було зіткнень між німецькими та радянськими військами. Коли червона армія прийшла в Болгарію, війська Вермахту вже покинули її територію. Відтак, Болгарію було «звільнено» радянськими військами без жодного пострілу.

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Нагадаємо, що нещодавно чоловік потрощив пам'ятник радянській окупації в Росії.