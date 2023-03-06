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Болгарія через посередників за рік передала Україні озброєння на $1 млрд

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Болгарія через посередників за рік передала Україні озброєння на $1 млрд
фото ілюстративне

Болгарська збройова промисловість у 2022 році відзначила рекордний продаж продукції за кордон, звідки зброя вирушала до України

За два роки Болгарія поставила Україні озброєння на мільярди доларів через країни-посередники, зокрема через США, Велику Британію та Польщу. Про це йдеться в розслідуванні видання Euractiv.

Зазначається, що лише 2022 року Болгарія опосередковано експортувала в Україну зброї щонайменше на $1 млрд.

Колишній депутат Народних зборів Болгарії Велізар Шаламанов розповів, що у Великій Британії, США та Польщі «є програма з хорошим фінансуванням», через яку закуповується необхідне для України озброєння. Болгарські компанії не продають зброю та боєприпаси безпосередньо українським клієнтам.

«Тобто гроші не українські, а британські, американські, польські чи європейські. Тому озброєння купують через інші компанії. Крім того, важлива логістика, і, як ми всі знаємо, вона переважно організована через Польщу і є відповідальністю тих компаній, які купують на болгарському ринку», – додав він.

Крім того, видання зазначає, що болгарська збройова промисловість у 2022 році відзначила рекордний продаж продукції за кордон, зокрема до Польщі та Румунії, звідки зброя вирушала до України.

Перший випадок постачання Болгарією озброєння Україні відбувся ще до початку повномасштабного вторгнення російських військ, оскільки з початку 2021 року до 24 лютого 2022 року Україна не укладала прямих угод з болгарськими збройовими компаніями, які є основними експортерами зброї та боєприпасів, вироблених за радянським стандартом для ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що Росія планувала здійснити переворот у Болгарії.

Теги: Болгарія Україна війна зброя ЗСУ

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