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    Події в Україні

    Бомбардування Харківщини: зруйновано безліч будинків (фото, відео)

    Правоохоронці регіону здійснюють адресну гуманітарну допомогу мешканцям міста та облас - Бомбардування Харківщини: зруйновано безліч будинків (фото, відео)
    Правоохоронці регіону здійснюють адресну гуманітарну допомогу мешканцям міста та облас
    фото: МВС України

    Ворожа армія продовжує застосовувати артилерію проти мирного населення

    На 26-й день війни російські окупанти продовжують бомбардувати Харківську область. В регіоні вже зруйновано безліч будинків. Про це повідомили у пресслужба Нацполіції Харківщини та Міністерства внутрішніх справ.

    Ворожа армія продовжує застосовувати артилерію проти мирного населення Харківщини. За добу з 20 по 21 березня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили понад 30 виїздів на ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель.

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    Бомбардування Харківщини: зруйновано безліч будинків (фото, відео)
    Бомбардування Харківщини: зруйновано безліч будинків (фото, відео)
    Бомбардування Харківщини: зруйновано безліч будинків (фото, відео)
    Бомбардування Харківщини: зруйновано безліч будинків (фото, відео)
    Бомбардування Харківщини: зруйновано безліч будинків (фото, відео)

    Пожежі виникали у Київському та Індустріальному районах міста Харкова, а також Харківському, Богодухівському та Ізюмському районах області.

    Водночас правоохоронці регіону здійснюють адресну гуманітарну допомогу мешканцям міста та області, зокрема, їх забезпечують харчами, ліками та предметами першої необхідності.

    Нагадаємо, російські окупаційні війська жорстко обстріляли харківський ринок «Барабашово». Внаслідок цього сталася пожежа та найбільший ринок Східної Європи за добу перетворився на згарище

    Теги: росія окупанти війна бомбардування Харківщина Україна окупація #stoprussia
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    Бомбардування Харківщини: зруйновано безліч будинків (фото, відео)