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    Рашисти знищили найбільший ринок Східної Європи: «Барабашово» в Харкові згорів ущент (відео)

    Масштабна пожежа стрімко охопила всю територію - Рашисти знищили найбільший ринок Східної Європи: «Барабашово» в Харкові згорів ущент (відео)
    Масштабна пожежа стрімко охопила всю територію
    фото із соцмереж

    Ринок загорівся внаслідок обстрілу «Градами»

    Російські окупаційні війська жорстко обстріляли харківський ринок «Барабашово». Внаслідок цього сталася пожежа та найбільший ринок Східної Європи за добу перетворився на згарище.

    Згодом у місцевих спільнотах оприлюднили багато фото та відео звідти. На них помітно, що справді місця роботи тисяч людей більше не існує. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на публікації у соцмережах.

    Ринок гасили протягом кількох днів

    Про те, що внаслідок обстрілу «Градами» загорівся ринок, повідомили ще 17 березня. Тоді практично все місто огорнулося густим димом і смогом.

    Автор: Новини зараз

    На місце негайно прибули десятки автомобілів рятувальників, проте тоді полум'я вже охопило площу понад 7 га. Тому вогнеборці, попри значні зусилля нічого не могли зробити.

    Також під час гасіння окупанти проявили новий рівень цинізму. Вони знову почали обстрілювати «Барабашово», коли там працювали рятувальники. Як наслідок, зазнали поранень щонайменше два рятувальники.

    Як повідомлялося, 17 березня військові РФ вкотре обстріляли Харків. Зрештою спалахнула масштабна пожежа на ринку Барабашово.

    Теги: Харків пожежа росія окупанти війна обстріл Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти знищили найбільший ринок Східної Європи: «Барабашово» в Харкові згорів ущент (відео)