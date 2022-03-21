  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Подоляк розповів, скільки українців залишило свої домівки через війну

    Кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні внаслідок вторгнення Росії складає більше 11 млн - Подоляк розповів, скільки українців залишило свої домівки через війну
    Кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні внаслідок вторгнення Росії складає більше 11 млн
    фото: "Вашингтон пост"

    Від російсько-української війни у країни Європи виїхало більше 3 млн. українців

    Близько 15 млн. громадян України вимушено стали внутрішніми переселенцями та біженцями після початку російсько-української війни. Про це у Twitter написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

    За його словами, тільки закордон, до європейських країн виїхало понад 3 млн. громадян України.

    Крім тих, хто знайшов собі тимчасовий прилисток від війни в інших державах, збільшилася кількість українців, які виїхали із охоплених війною населених пунктів до інших регіонів України.

    На цей момент кількість вимушених внутрішніх переселенців складає близько 11-12 млн. осіб.

    Нагадаємо, що, за оцінкою на 1 жовтня 2021 року, населення України без окупованих територій Криму та Донбасу складало 41,3 млн. чоловік.

    «Просто усвідомте цю цифру. Російська Федерація руйнує життя мільйонів людей. Це ще не глобальна гуманітарна катастрофа?» – наголосив Подоляк.

    Нагадаємо, що найбільше серед європейських країн українських біженців від війни прийняла Польща. У деяких країнах Євросоюзу можливості для розміщення українців є обмеженими. Зокрема, посол України в Чехії Євген Перебийніс зазначив ще 18 березня, що Прага вже вичерпала свій ліміт на біженців.

    Крім Європи, українців допомагають розміщувати інші країни світу. Так, Японія спростила в’їзд біженцям з України.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна Україна біженці окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Подоляк розповів, скільки українців залишило свої домівки через війну