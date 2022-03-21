Подоляк розповів, скільки українців залишило свої домівки через війну

Від російсько-української війни у країни Європи виїхало більше 3 млн. українців

Близько 15 млн. громадян України вимушено стали внутрішніми переселенцями та біженцями після початку російсько-української війни. Про це у Twitter написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, тільки закордон, до європейських країн виїхало понад 3 млн. громадян України.

Крім тих, хто знайшов собі тимчасовий прилисток від війни в інших державах, збільшилася кількість українців, які виїхали із охоплених війною населених пунктів до інших регіонів України.

На цей момент кількість вимушених внутрішніх переселенців складає близько 11-12 млн. осіб.

Нагадаємо, що, за оцінкою на 1 жовтня 2021 року, населення України без окупованих територій Криму та Донбасу складало 41,3 млн. чоловік.

«Просто усвідомте цю цифру. Російська Федерація руйнує життя мільйонів людей. Це ще не глобальна гуманітарна катастрофа?» – наголосив Подоляк.

Понад 3 млн українців змушені виїхати до європейських країн. Усього вимушених внутрішніх переселенців, котрі через війну покинули свої міста, свою роботу, – 11-12 млн. Просто усвідомте цю цифру. РФ руйнує життя мільйонів людей. Це ще не глобальна гуманітарна катастрофа? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 21, 2022

Нагадаємо, що найбільше серед європейських країн українських біженців від війни прийняла Польща. У деяких країнах Євросоюзу можливості для розміщення українців є обмеженими. Зокрема, посол України в Чехії Євген Перебийніс зазначив ще 18 березня, що Прага вже вичерпала свій ліміт на біженців.

Крім Європи, українців допомагають розміщувати інші країни світу. Так, Японія спростила в’їзд біженцям з України.

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