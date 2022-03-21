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    26-й день війни. Що відбувається у Бучі під Києвом (фото)

    Російські солдати залишили мітку після мародерства у будинку в Бучі - 26-й день війни. Що відбувається у Бучі під Києвом (фото)
    Російські солдати залишили мітку після мародерства у будинку в Бучі
    фото: glavcom.ua

    Рашисти продовжують тероризувати містечко на підсупах до Києва (фоторепортаж)

    На 26-й дні повномасштабної війни місто Буча, що під Києвом, продовжує зазнавати обстрілів та мародерства з боку російських терористичних військ. Про це в ексклюзивному коментарі «Главкому» розповів місцевий депутат, який залишився у місті.

    За його свідченнями, окупанти продовжують займатися мародерством: викрадають з будинків бучан гаджети, техніку, мисливську зброю, парфумерію та їжу тривалого зберігання, розбивають сейфи, забирають коштовності (золото, ювелірні вироби). «У мого знайомого, який виїхав з Бучі після евакуації, росіяни повністю розтрощили будинок, винесши звідти цінні речі», – розказує депутат.

    Вибите скло, понівечені двері – такі «мітки» після себе залишають у Бучі російські солдати

    Вибите скло, понівечені двері – такі «мітки» після себе залишають у Бучі російські солдати

    «14 днів немає газу, світла, інтернету. Готуємо їжу на вулиці, на мангалі. Є мобільний 3G від «Київстару», телефони заряджаємо від акумулятора автомобіля. Постійно чутно вибухи, на околицях Бучі є російські солдати. На сьогодні Буча не наша і не їхня. Річ утім, що українській армії не має можливості підтягнути важке озброєння (танки, гармати), оскільки підірвано мости. Безперешкодно заходять лише диверсійно-розвідувальні групи. Також містом ходять патрулі з російських солдатів», – зауважив він.

    Колона російських танків на вулиці Бучі на початку березня 2022 року

    Колона російських танків на вулиці Бучі на початку березня 2022 року

    Наслідки обстрілу росіянами багатоповерхівки у Бучі

    Наслідки обстрілу росіянами багатоповерхівки у Бучі

    Що стосується стану здоров’я міського голови Бучі Анатолія Федорука, то співбесідник «Главкома» спростував інформацію про поранення мера (6 березня прозвучала інформація, що окупанти поранили мера – «Главком»).

    «Це не відповідає дійсності. Наразі Анатолій займається питаннями евакуації населення та доставки гуманітарних вантажів. До речі, росіяни зруйнували його будинок, випустивши снаряд», – зазначив мешканець Бучі.

    Депутат додав, що мер Бучі не мав жодних контактів із ворогом, бо розуміє, що вони його візьмуть у заручники.

    Нагадаємо, що в Україні триває 26-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Теги: росія окупанти війна Буча Україна окупація #stoprussia
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    26-й день війни. Що відбувається у Бучі під Києвом (фото)