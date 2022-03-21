Про можливий напад армії Білорусі
Які цілі може переслідувати Лукашенко та Путін
Мовою оригіналу
Давайте не будем уподоблятся примитивно мыслящим российским генералам и попытаемся посмотреть на вопрос ВОЗМОЖНОГО, НО ВОВСЕ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО прямого участия армии Республики Беларусь в российской агрессии более широко, и скажем так стратегически.
Некоторые склонны сводить всё к вопросам типа «а сколько они смогут пройти километров?», «а зачем им идти на Луцк, когда лучше на Вараш?», «Ковель вряд ли взять им удасться» ну и так далее.
Поясню: в данном вопросе (участия армии РБ в российской агрессии) все выше перечисленные ваши суждения второстепенны причём, от слова совсем.
Если вы попытаетесь взглянуть на данную проблему в стратегическом, так сказать военно-политическом ключе, а не исключтельно по теме «пройдут – не пройдут» или «займут – не займут», то поймёте что достижение каких-либо оперативно-тактических результатов это гипотетической операции беларуской армии на Ровенско-Волынском направлении имеет лишь одно «чисто военное» значение и сразу несколько «военно-политических»
Другими словами, вторжения беларуских БТгр, сосредоточенных нынче у Бреста, Кобрина и Пинска на территорию Волынских и Ровенских болот Украинского Полесья нее имеет своей главной целью именно выход на рубеж Ровно-Луцк т.е. достижения каких-то военных результатов.
Вторгаться они будут (если будут) совершенно по другим причинам
Достижение каких-то военных результатов при этом, это вопрос возможностей. Получится – хорошо, не получится – и так сойдёт.
На самом деле возможное, но необязательное «наступление» беларуской армии состоится (или не состоится) всего по двум причинам причём, явнго стратегического характера, а не желания захватить украинские болота или перспективные места для копки янтаря.
На мой, сугубо субъективный взгляд они следующие:
Первая причина
Сковывание украинских резервов в рамках проведения «второго этапа» орковской стратегической наступательной операции (подозреваю, весьма вероятном на Киевском операционном направлении). При этом возьмут беларусы Ковель или ограничатся лишь парой болот у границы абсолютно неважно.
Задача состоит совершенно в другом – резко и решающим образом ослабить возможности ВПР Украины отбиваться на направлении главного удара путинских орков в самый решающий и нужный для путинских орков момент.
За этот вариант говорить уже тот факт что сегодня даже невооружённым взглядом заметны попытки беларуского генштаба и соответствующей герасимовской богадельни СОГЛАСОВЫВАТЬ и УВЯЗЫВАТЬ свои реальные и планируемые действия на СТРАТЕГИЧЕСКОМ уровне, а не только на оперативно-тактическом
Так сказать участие беларуских витязей может понадобится бункерному деду для попытки нанесения «решающего (как он думает) удара по Украине» в этой уже затянувшейся и весьма дурнопахнущей в любой перспективе для него военной кампании.
Вторая причина
И вторая достаточно вероятная причина участия Лукашенковских войск в войне, состоит в том, что Беларусь вполне может в стратегическом отношении стать источником дополнительных резервов для окопавшихся в Украине орков. Ведь понятно, что чем дольше будет идти война, тем хуже и тяжелее будет становится для самих орков социально-экономическая ситуация в самом Мордоре (санкции нам в помощь).
Проведение в таких условиях любых значительных по объёмам мобилизационных мероприятий будет сопряжено с определёнными трудностями (они, кстати, УЖЕ начинаются)
А чем дольше будет идти война – тем больше эти трудности будут нарастать.
В этих условиях, Беларусь, которая ТОЖЕ ВОЮЕТ С УКРАИНОЙ вполне может подставить своё мобилизационно-резервное плечо путину.
Тем более, что система и механизм мобилизационные у Лукашенко отработаны в отличии от Мордора на твёрдую «4-ку», в том числе с парамилитарными формированиями типа нашей ТрО. Другими словами, Оркостану в затяжной войне с Украиной вовсе не помешает дополнительный мобилизационный источник, причём стратегического характера.
Так что, уважаемые дамы и господа, не в волынских и ровенских болотах дело, а в совершенно других соображениях!!!
Джерело: блог Костянтина Машовця