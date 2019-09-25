Бойовики на Донбасі активізували розсилку пропагандистських СМС українським військовим



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Речник Міноборони зазначив, що за даними української розвідки, на окупованому Донбасі підвищують рівень технічного забезпечення для пропагандистських заходів

Окупанти на Донбасі у зоні проведення операції Об'єднаних активізували розсилку пропагандистських СМС українським військовим.

Про це на брифінгу розповів речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

Речник Міноборони зазначив, що за даними української розвідки, на окупованому Донбасі підвищують рівень технічного забезпечення для пропагандистських заходів. Зокрема, бойовики активізували розсилку СМС-спаму для психологічного впливу на українських військових та населення.

«Це пов'язано зі зниженням рівня довіри до повідомлень російських і місцевих ЗМІ серед жителів тимчасово окупованих територій», - зазначив Гуцуляк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі посилили обстріли. Зокрема, за сьогодні, 25 вересня, вже постраждали двоє військових.