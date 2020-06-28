Російські окупанти зупинили роботу КПВВ «Новотроїцьке»



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В разі непропуску окупантами громадян останні при поверненні на контрольовану територію мають в обов’язковому порядку встановити додаток «Дій вдома» Фото ДПС України

Ніяких гарантій пропуску осіб та транспортних засобів з боку тимчасово окупованої території наразі немає

На Донбасі до КПВВ «Новотроїцьке» у неділю жодна особа не прибула з тимчасово окупованої території, у ДПСУ кажуть про ймовірне блокування роботи.

Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби.

«КПВВ «Новотроїцьке» продовжує здійснювати пропускні операції громадян встановленим порядком щоденно з 07.00 до 18.00. Втім, ніяких гарантій пропуску осіб та транспортних засобів з боку тимчасово окупованої території наразі немає. Станом на ранок 28.06.2020 жодна особа не прибула з боку ТОТУ».

Громадян, які прибувають до КПВВ з боку контрольованої території, українські прикордонники інформують про можливе блокування російсько-окупаційною владою руху громадян на в’їзд та виїзд. У ДПСУ зазначили, що цивільні особи, отримавши дану інформацію, відмовляються від подорожування.

Також у відомстві звертають увагу, що в разі непропуску окупантами громадян останні при поверненні на контрольовану територію мають в обов’язковому порядку встановити додаток «Дій вдома» та пройти двотижневу самоізоляцію.

Громадян, які не мають можливості встановити додаток «Дій вдома», за їх згоди направляють на обсервацію в заклади, визначені місцевими органами влади.

Нагадаємо, так звана влада «ДНР» знову закриває пункти пропуску на лінії розмежування. Заборона на перетин КПВВ почне діяти з 28 червня. Так, «указ» призупиняє дію пунктів указу «Про введення режиму підвищеної готовності», що стосуються «пропуску через кордон» на територію України та пропуску з України в «ДНР».

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