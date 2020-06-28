Російські окупанти двічі обстріляли позиці українських захісників із заборонених мінометів



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Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою

За поточну добу втрат серед українських воїнів немає

З початку цієї доби російські окупаційні війська обстріляли позиції Об’єднаних сил поблизу Старогнатівки та Миронівського. Втрат немає.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

«28 червня збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню», – зазначається у повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік Миронівського ворог застосував заборонені до розміщення на лінії зіткнення 82 мм міномети. А поблизу Старогнатівки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», окупант використав проти наших захисників гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

На дії противника, які несли загрозу життю і здоров’ю військовослужбовців, наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Втрати противника уточнюються.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, 27 червня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, 120 мм та 82 мм міномети, гранатомети різних систем, протитанкові ракетні комплекси, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

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