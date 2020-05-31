Бойовики обстріляли українських військових поблизу Оріхового і Новотроїцького



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Бойовики на Донбасі двічі обстрілювали позиції ЗСУ

Підрозділи Об’єднаних сил вели адекватні оборонні дії

Від початку доби, 31 травня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики двічі обстрілювали позиції українських військових. Під обстріл потрапили військові поблизу Оріхового і Новотроїцького.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України у щоденному зведенні щодо обстановки в районі проведення операції Об’єднаних сил

«З 06.20, понад годину, від Докучаєвська окупанти вели обстріл з піхотного озброєння по українських оборонцях Новотроїцького. Після 07.00 ранку від Золотого-5 ворог випустив дві міни 82-го калібру по наших захисниках Оріхового.Підрозділи Об’єднаних сил вели адекватні оборонні дії», – йдеться у повідомленні.

У Міноборони зазначили, що бойових втрат від початку поточної доби серед українських захисників немає. Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, минулої доби збройні формування Російської Федерації на Донбасі вісім разів порушили режим припинення вогню та обстріляли наші позиції з мінометів калібру 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.