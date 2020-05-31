Окупанти на Донбасі обстріляли українські позиції з мінометів та БМП



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Втрат серед українських захисників внаслідок ворожих обстрілів не було

Бойовики отримали адекватну відповідь від Об’єднаних сил, запевнили у штабі

Минулої доби збройні формування Російської Федерації на Донбасі вісім разів порушили режим припинення вогню та обстріляли наші позиції з мінометів калібру 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

«Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів наші воїни припинили ворожі обстріли. Окупанти отримали адекватну відповідь від Об’єднаних сил», – йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік Авдіївки противник у ранковий час задіяв міномети калібру 82 мм. Згодом агресор ще тричі обстрілював наші оборонні укріплення біля цього населеного пункту з озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» на підступах до Оріхового окупанти застосували цілий спектр піхотного озброєння. Зокрема, по наших позиціях противник двічі вів вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Крім того, російські найманці два рази обстрілювали українських воїнів біля Хутора Вільного. Спочатку агресор використав станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю, а згодом випустив сім мін калібру 82 мм.

«Підрозділи Об’єднаних сил невідкладно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем по позиціях противника змушували його відмовитись від продовження обстрілів. За даними розвідки, 30 травня наші воїни поранили двох окупантів», – додали у штабі.

Втрат серед українських захисників внаслідок ворожих обстрілів не було. Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли.

«Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об’єднаними силами», – резюмується у звіті.