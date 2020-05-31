Російські лікарі визнали, що брали участь у війні на Донбасі (відео)



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Лікарі зізналися, що п’ять років тому виїздили до України Скріншот з відео

Медичні працівники влаштували пікет у місті Гуково

Лікарі з РФ забили на сполох через невиплату з бюджету так званих «бойових» і тим самим визнали, що у війні на Донбасі бере участь Кремль. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Повідомляється, що медичні працівники влаштували пікет у місті Гуково (Ростовська область). Спершу вони вимагали у влади доплат за роботу із коронавірусом у місцевої влади, а згодом виставили претензії і до центральної влади.

Лікарі зізналися, що п’ять років тому виїздили до України, вивозили звідти поранених, лікували їх, і за це Уряд обіцяв так звані «бойові» виплати. Втім, донині медики нічого не отримали. За їхніми словами, їм ще й заборонили про це говорити.

Нагадаємо, російські окупаційні сили проводять відновлення колишніх позицій на ділянці розведення сил біля Петрівського. СММ ОБСЄ зафіксувала в цьому районі земляні та будівельні роботи.

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