Британія показала випуск перших пілотів ЗСУ, які навчалися керувати F-16
10 льотчиків завершили базовий курс навчання
Група українських льотчиків завершила один із етапів навчань на західних винищувачів F-16 у Великій Британії. Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії та оприлюднило фото випуску у соцмережі X.
«Випуск перших українських пілотів, які пройшли інтенсивну підготовку під керівництвом інструкторів Королівських повітряних сил. Тепер вони перейдуть до наступного етапу навчання у Франції», – ідеться у повідомленні.
У Міноборони Сполученого Королівства уточнили, що 10 льотчиків, майже повна ескадрилья українських пілотів, завершили базовий курс навчання польотів на винищувачах F-16 у Великій Британії.
Нагадаємо, Нідерланди виділяють понад €150 мільйонів на боєприпаси для F-16 для України.
Також Пентагон повідомив, які обмеження матиме Україна у використанні F-16.
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