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Британія показала випуск перших пілотів ЗСУ, які навчалися керувати F-16

Надія Карбунар
glavcom.ua
Британія показала випуск перших пілотів ЗСУ, які навчалися керувати F-16
Пілоти перейдуть до наступного етапу навчання у Франції
фото: Міністерство оборони Великої Британії/X

10 льотчиків завершили базовий курс навчання

Група українських льотчиків завершила один із етапів навчань на західних винищувачів F-16 у Великій Британії. Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії та оприлюднило фото випуску у соцмережі X.

«Випуск перших українських пілотів, які пройшли інтенсивну підготовку під керівництвом інструкторів Королівських повітряних сил. Тепер вони перейдуть до наступного етапу навчання у Франції», – ідеться у повідомленні.

Британія показала випуск перших пілотів ЗСУ, які навчалися керувати F-16 фото 1

У Міноборони Сполученого Королівства уточнили, що 10 льотчиків, майже повна ескадрилья українських пілотів, завершили базовий курс навчання польотів на винищувачах F-16 у Великій Британії.

Британія показала випуск перших пілотів ЗСУ, які навчалися керувати F-16 фото 2

Нагадаємо, Нідерланди виділяють понад €150 мільйонів на боєприпаси для F-16 для України.

Британія показала випуск перших пілотів ЗСУ, які навчалися керувати F-16 фото 3

Також Пентагон повідомив, які обмеження матиме Україна у використанні F-16. 

Теги: Міноборони навчання соцмережі

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