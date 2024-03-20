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Пентагон повідомив, які обмеження матиме Україна у використанні F-16

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Пентагон повідомив, які обмеження матиме Україна у використанні F-16
Пентагон переконаний, винищувачі F-16 дадуть Україні «унікальний повітряний потенціал»
фото з відкритих джерел

За словами речника Пентагону, Захід бачить використання винищувачів F-16 Україною лише в межах її суверенної території

Винищувачі F-16 дадуть «унікальний повітряний потенціал» Україні. Водночас використовувати їх можна буде лише в межах суверенної території. Про це повідомив речник Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки (США) Патрік Райдер в інтерв'ю «Радіо свободі».

Відповідаючи на запитання про те, чи існують застереження для України щодо F-16, речник Пентагону заявив, що Захід бачить використання винищувачів Україною лише в межах її суверенної території. Водночас він зауважив, що літаки дадуть «унікальний повітряний потенціал» нашій країні.

«Який має на меті зосередитися на захисті Україною своєї суверенної території й всередині суверенних кордонів України», – відзначив Райдер.

Речник додав, що повітряна коаліція наразі докладає всіх зусиль, аби навчити українських пілотів та техніків керування та підтримки цих літаків. У тому ж числі коаліція опікується питанням доставки винищувачів.

Нагадаємо, Україна готує свої аеродроми до прийому та експлуатації винищувачів F-16, адаптуючи злітно-посадкові смуги та стоянки для розміщення західних літаків.

Раніше повідомлялося, що перша група у складі чотирьох українських пілотів планує завершити навчання на винищувачах F-16 до літа 2024 року.

Читайте також: Відправка винищувачів F-16 для України відкладається? Нові докази The New York Times
Теги: війна винищувач F-16 Пентагон США

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