Нідерланди виділяють понад €150 мільйонів на боєприпаси для F-16 для України

Нідерланди відправляють раніше обіцяні винищувачі F-16 до Румунії для українських пілотів в тренувальний центр

Йдеться про боєприпаси класу «повітря-земля» для винищувачів F-16, які відправляються в Україну

Нідерланди виділяють понад 150 млн євро на закупівлю боєприпасів для України. Ці боєприпаси закуповуються безпосередньо у промисловості. Про це повідомляє міністерство оборони країни.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як заявила міністр Кайса Оллонґрен за підсумками вчорашнього засідання Української оборонної контактної групи, Нідерланди також роблять внесок у розмірі понад 200 млн євро на закупівлю безпілотників. Планується закупівля значна кількість безпілотників ISR (Intelligence Surveillance Reconnaissance).

У відомстві додають, що Нідерланди також знову відправляють (раніше обіцяні) винищувачі F-16 до Румунії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Літаки використовуються там для тренувального центру для українських та румунських пілотів. Це стосується не лише літаків, але й усіх пов’язаних з ними запчастин та боєприпасів», – йдеться у повідомленні.

За даними міністерства, 18 нідерландських літаків F-16 були надані в розпорядження Румунії для проведення навчань. Ще 24 нідерландських F-16 призначені для доставки в Україну – частина цієї групи зараз готується до цього.

Як повідомлялося раніше, уряди двох країн ЄС – Бельгії та Нідерландів – підготують для Збройних сил України пакет військової допомоги вартістю 412 мільйонів євро. До нього увійдуть 300 бойових машин LMV та три «мисливці за мінами»

Нагадаємо, адміністрація президента США виділить Україні новий пакет військової допомоги на $300 млн. Україна востаннє отримувала пакет військової допомоги від США ще в грудні 2023 року.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, 15 лютого, стало відомо, що Німеччина виділяє Україні новий пакет військової допомоги. Він включає гаубиці, зенітки та ракети для систем ППО.

Також українські військові нещодавно отримали необхідне для зимового сезону обладнання та десятки тисяч комплектів теплого одягу. На початку лютого в Україну прибув черговий пакет військової допомоги від Литви.