F-16 для України. Прем’єр-міністр Нідерландів зробив заяву

«Главком» – інформаційний партнер Київського безпекового форуму. Цього року на його полях беруть участь понад 80 іноземних та українських спікерів

Нідерланди виділять цього року 2 мільярди євро на підтримку України, включаючи 250 мільйонів євро на ініціативу Чеської Республіки щодо закупівлі артилерійських снарядів. Про це сказав Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у спеціальному відеозверненні під час 16-го щорічного Київського Безпекового Форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

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«Коли мене запитують, чому для Нідерландів і Заходу так важливо продовжувати підтримувати Україну, я завжди відповідаю: настав час запитати себе, чого варта для нас свобода – справжня свобода», – сказав він.

Марк Рютте розповів, що три тижні тому відвідав Харків. «Люди там знають відповідь на це запитання. Бо для них боротьба за свободу – це реальність. Це жорстока реальність для всіх українців», – підкреслив він.

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Прем’єр-міністр наголосив, що Нідерланди продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. У цьому контексті, зокрема, була підписана десятирічна двостороння угода про безпеку, «щоб показати, що ми залишаємося відданими. Щоб надіслати чітке повідомлення Києву, нашим міжнародним партнерам і Москві, що ми непохитні».

«Безсумнівно, це означає, що ми повинні перетворити свої слова на дії. І саме це ми й робимо. Цьогоріч на військову підтримку України Нідерланди виділять ще 2 мільярди євро. Це фінансування включає 250 мільйонів євро на ініціативу Чеської Республіки щодо закупівлі артилерійських снарядів», – повідомив Марк Рютте.

«І це не буде нашим останнім внеском. Ми так само наполегливо працюємо над тим, щоб 24 нідерландські F-16 якомога швидше літали в небі над Україною», – наголосив він.

Прем’єр-міністр також додав, що не менш важливе, – це питання відповідальності та відновлення справедливості після закінчення війни, повідомивши, що 2 квітня Нідерланди як співорганізатори прийматимуть в Гаазі конференцію «Відновлення справедливості для України».

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«Питання відповідальності для нас у Нідерландах є близьким до серця. Зрештою, моє рідне місто Гаага є міжнародним містом миру та справедливості», – резюмував він.

Нагадаємо, 21-22 березня проходить 16-й щорічний Київський безпековий форум, організований для мобілізації трансатлантичної підтримки України. Гасло цьогорічного форуму: «Україна каже світу: переможемо разом!».