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Британська розвідка назвала один із факторів, що уповільнив контрнаступ ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Британська розвідка назвала один із факторів, що уповільнив контрнаступ ЗСУ
Хоча підлісок слугує прикриттям для невеликих атак піхоти, обом сторонам за таких умов важче просуватися
фото ілюстративне

Додають складнощів високі бур’яни та чагарники й під час розмінування

Підлісок, який виріс на полях битв на півдні України, є одним із факторів, що сприяють загалом повільному розвитку бойових дій у цьому районі. Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що орні землі, які наразі зосереджені в зоні бойових дій, перебувають під впливом теплого повітря майже півтора року. А тепле вологе літо лише сприяє розростанню бур’янів і чагарників.

Тож зарості стали таким собі додатковим прикриттям для окупантів. Завдяки цьому загарбникам вдається маскувати свої оборонні позиції.

Додають складнощів високі бур’яни та чагарники й під час розмінування.

«І хоча підлісок слугує прикриттям для невеликих атак піхоти, обом сторонам за таких умов важче просуватися», – йдеться в повідомленні.

Британська розвідка назвала один із факторів, що уповільнив контрнаступ ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 526-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 44 бойових зіткнення. Ворог продовжує терористичні атаки на Україну.

Теги: окупанти ЗСУ війна наступ британська розвідка

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