Британська розвідка назвала один із факторів, що уповільнив контрнаступ ЗСУ
Додають складнощів високі бур’яни та чагарники й під час розмінування
Підлісок, який виріс на полях битв на півдні України, є одним із факторів, що сприяють загалом повільному розвитку бойових дій у цьому районі. Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.
Зазначається, що орні землі, які наразі зосереджені в зоні бойових дій, перебувають під впливом теплого повітря майже півтора року. А тепле вологе літо лише сприяє розростанню бур’янів і чагарників.
Тож зарості стали таким собі додатковим прикриттям для окупантів. Завдяки цьому загарбникам вдається маскувати свої оборонні позиції.
Додають складнощів високі бур’яни та чагарники й під час розмінування.
«І хоча підлісок слугує прикриттям для невеликих атак піхоти, обом сторонам за таких умов важче просуватися», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, триває 526-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 44 бойових зіткнення. Ворог продовжує терористичні атаки на Україну.
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