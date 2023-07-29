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Контрнаступ ЗСУ: британська розвідка вказала, де загострилися бої

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Контрнаступ ЗСУ: британська розвідка вказала, де загострилися бої
ЗСУ відвойовують території України
фото: Генштаб ЗСУ

ЗСУ наступають на півдні Запорізької області

За останні дві доби на півдні України загострилися бої на двох напрямках. Про це йдеться у зведенні міністерства оборони Великої Британії.

Повідомляється, що українським військовим вдалося просунутися.

За даними британської розвідки, на південь від міста Оріхів Запорізької області точаться важкі бої, а саме поблизу населеного пункту Роботине. Це район відповідальності 58-ї загальновійськової армії РФ.

За 80 кілометрів на схід українські військові відкинули окупантів та звільнили село Старомайорське. За даними розвідки, цей напрямок утримували частини 247-го гвардійського десантно-штурмового полку російських повітряно-десантних військ.

«Між тим на півночі інші підрозділи повітряно-десантних військ продовжують наступальні операції в Серебрянському лісі на захід від Кремінної, але досягли незначних результатів», – йдеться у повідомленні розвідки.

Контрнаступ ЗСУ: британська розвідка вказала, де загострилися бої фото 1

Як повідомлялося, українські військові на Таврійському напрямку минулої доби знешкодили більше двох рот росіян.

Триває 521-ша доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.

Теги: росія окупанти ЗСУ війна британська розвідка

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