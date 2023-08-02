Росія почала формувати нові армії для війни в Україні – британська розвідка

Без нової великої хвилі обов'язкової мобілізації Росія навряд чи знайде достатньо нових військ, щоб укомплектувати хоча б одну нову армію

Російське міноборони рідко вдавалось до створень нових загальновійськових організацій

Впродовж двох останніх місяців Росія почала формувати нові великі з'єднання для посилення своїх сухопутних військ. Зокрема і 25-ту загальновійськову армію. Про це повідомляє управління розвідки міністерств оборони Великої Британії.

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Аналітики зазначають, що з моменту повномасштабного вторгнення в Україну Росія в основному використовує для поповнення вже сформованих формувань або у складі піхотних полків територіальної оборони мобілізованих резервістів.

При цьому російське міноборони рідко вдавалось до створень нових загальновійськових організацій, як от загальновійськові армії, які мають бути самодостатніми силами. Винятком став 3-й армійський корпус, створений влітку 2022 року, який загалом на полі бою показав себе погано.

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«Росія, ймовірно, розгорне будь-яке нове формування в Україні як резервну силу. Однак у довгостроковій перспективі Росія прагне посилити свої сили перед обличчям НАТО», – зазначають аналітики.

Експерти підкреслюють, що попри все без нової великої хвилі обов'язкової мобілізації Росія навряд чи знайде достатньо нових військ, щоб укомплектувати хоча б одну нову армію.

Нагадаємо, триває 525-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.