Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росія почала формувати нові армії для війни в Україні – британська розвідка

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія почала формувати нові армії для війни в Україні – британська розвідка
Без нової великої хвилі обов'язкової мобілізації Росія навряд чи знайде достатньо нових військ, щоб укомплектувати хоча б одну нову армію
фото ілюстративне

Російське міноборони рідко вдавалось до створень нових загальновійськових організацій

Впродовж двох останніх місяців Росія почала формувати нові великі з'єднання для посилення своїх сухопутних військ. Зокрема і 25-ту загальновійськову армію. Про це повідомляє управління розвідки міністерств оборони Великої Британії.

Аналітики зазначають, що з моменту повномасштабного вторгнення в Україну Росія в основному використовує для поповнення вже сформованих формувань або у складі піхотних полків територіальної оборони мобілізованих резервістів.

При цьому російське міноборони рідко вдавалось до створень нових загальновійськових організацій, як от загальновійськові армії, які мають бути самодостатніми силами. Винятком став 3-й армійський корпус, створений влітку 2022 року, який загалом на полі бою показав себе погано.

«Росія, ймовірно, розгорне будь-яке нове формування в Україні як резервну силу. Однак у довгостроковій перспективі Росія прагне посилити свої сили перед обличчям НАТО», – зазначають аналітики.

Експерти підкреслюють, що попри все без нової великої хвилі обов'язкової мобілізації Росія навряд чи знайде достатньо нових військ, щоб укомплектувати хоча б одну нову армію.

Росія почала формувати нові армії для війни в Україні – британська розвідка фото 1

Нагадаємо, триває 525-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.

Теги: росія окупанти війна британська розвідка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хахідне угруповання військ Росії, ймовірно, намагається просунутися назад до річки Оскіл
Британська розвідка пояснила, навіщо РФ створює видимість великого наступу на Куп'янськ
23 липня, 10:23
Із 55 країн Африки 38 не надіслали своїх лідерів на зустріч до Путіна
Британська розвідка пояснила, чому африканські лідери проігнорували конференцію Путіна
28 липня, 09:16
На південь від Оріхова українські атаки були зосереджені на 58-й загальновійськовій армії Росії
ЗСУ на півдні вже виснажили сили двох російських армій – британська розвідка
Вчора, 09:14

Соціум

Росія почала формувати нові армії для війни в Україні – британська розвідка
Росія почала формувати нові армії для війни в Україні – британська розвідка
Збиття літака МАУ. У Канаді родичі ще восьми жертв отримають компенсацію
Збиття літака МАУ. У Канаді родичі ще восьми жертв отримають компенсацію
У Санкт-Петербурзі дівчина намагалася підпалити військкомат (відео)
У Санкт-Петербурзі дівчина намагалася підпалити військкомат (відео)
Іран збудує заводи з випуску безпілотників в РФ та Білорусі: ISW пояснив, що це значить
Іран збудує заводи з випуску безпілотників в РФ та Білорусі: ISW пояснив, що це значить
Гелікоптери, які порушили повітряний кордон Польщі, охороняли Лукашенка
Гелікоптери, які порушили повітряний кордон Польщі, охороняли Лукашенка
Російські хакери атакували веб-сайти італійських банків
Російські хакери атакували веб-сайти італійських банків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
71K
Мріяла про велику і дружну родину: на фронті загинула співробітниця НАЗК Юлія Шевченко (фото)
55K
Хто винен у війні? Українці знають відповідь
22K
Контрнаступ: Міноборони повідомило, скільки території вже деокупували ЗСУ
19K
Авіація сил оборони розгромила особовий склад та командний пункт ворога – Генштаб
12K
В Україні вчетверте за день лунав сигнал тривоги через ракетну небезпеку (мапа)
12K
Українська розвідка знає, хто готує новий заколот у Росії

Новини

Місцями грозові дощі: синоптики дали прогноз на 2 серпня
Сьогодні, 05:27
В Україні оголошувалася повітряна тривога через атаку російських ударних безпілотників
Сьогодні, 03:35
2 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:30
ЗСУ потужно вдарили по озброєнні РФ: Генштаб повідомив про ворожі втрати
Вчора, 07:05
Спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 1 серпня
Вчора, 05:22
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:58

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту