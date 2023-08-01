ЗСУ на півдні вже виснажили сили двох російських армій – британська розвідка

На південь від Оріхова українські атаки були зосереджені на 58-й загальновійськовій армії Росії

На півдні загальними проблемами для російських командирів, швидше за все, буде брак артилерійських боєприпасів та резервів

На півдні України запеклі бої продовжуються у двох секторах. У російської армії спостерігається нестача артилерійських боєприпасів, нестача резервів та проблеми із забезпеченням флангів. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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Зазначається, що на південь від Оріхова українські атаки були зосереджені на 58-й загальновійськовій армії Росії (58 САА). Ця армія, швидше за все, виснажена, оскільки її передові частини ведуть напружені бої вже понад вісім тижнів.

Далі на схід, на південь від Великої Новосілки, рашисти, що обороняються, відтягуються як зі Східного, так і з Південного військових округів, що, ймовірно, створює проблеми координації.

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За даними британської розвідки, підрозділи 5-ї загальновійськової армії, ймовірно, зазнають особливого тиску і, ймовірно, також вважають, що їм давно настав час провести ротацію з лінії фронту.

«На півдні загальними проблемами для російських командирів, швидше за все, будуть брак артилерійських боєприпасів, брак резервів та проблеми із забезпеченням флангів частин в обороні», – додали у відомстві.

Нагадаємо, триває 524-та доба повномасштабної війни Росії проти України. РФ і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів як по військових, так і по цивільних об’єктах. Протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.