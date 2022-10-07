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Британська розвідка підрахувала кількість техніки, яку затрофеїли ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Британська розвідка підрахувала кількість техніки, яку затрофеїли ЗСУ
Україна захопила щонайменше 440 російських основних бойових танків і близько 650 інших броньованих машин
фото ілюстративне

Те, що рашисти не змогли знищити неушкоджену техніку перед відходом або здачею, свідчить про низький рівень підготовки

Перепрофільована трофейна російська техніка зараз становить значну частку військової техніки України. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

«Ймовірно, з моменту вторгнення Україна захопила щонайменше 440 російських основних бойових танків і близько 650 інших броньованих машин. Більше половини танкового парку, який зараз є в Україні, потенційно складається із трофейних машин», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що те, що російські екіпажі не змогли знищити неушкоджену техніку перед відходом або здачею, свідчить про низький рівень підготовки та низький рівень бойової дисципліни.

«Оскільки російські формування перебувають під сильним напруженням у кількох секторах і деморалізовані війська, Росія, швидше за все, продовжуватиме втрачати важке озброєння», – додали в Британії.

Британська розвідка підрахувала кількість техніки, яку затрофеїли ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 226-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Здійснює перегрупування військ на Південнобузькому напрямку.

Теги: росія окупанти ЗСУ війна військова техніка Україна

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