ЗСУ під Ізюмом захопили рідкісні і дуже дорогі трофеї (фото)

Російські керовані снаряди «Краснополь» послужать для наших захисників

У результаті вдалого контрнаступу на Харківщині бійці Збройних Сил України захопили, зокрема, російські керовані снаряди «Краснополь» калібру 152 мм. Вартість одного такого снаряду становить приблизно $35 тис. Про це повідомляє «Оперативний ЗСУ».

Конкретно на цій світлині ми можемо побачити менше 10 «Краснополів», і цього може вистачити для вивчення рашистського боєприпасу, що вперше потрапив у руки ЗСУ. Але ймовірно, трофейних «Краснополів» насправді було більше, і що в найближчий час частину цих снарядів наші артилеристи «повернуть» їхнім колишнім «власникам».

У квітні 2020 року командувач операції Об’єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко зазначав, що російські війська на сході України використовують проти ЗСУ керовані снаряди «Краснополь».

Розробником «Краснополів» було російське «Конструкторське бюро приладобудування імені академіка Аркадія Шипунова».