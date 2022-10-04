Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ під Ізюмом захопили рідкісні і дуже дорогі трофеї (фото)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
ЗСУ під Ізюмом захопили рідкісні і дуже дорогі трофеї (фото)
Снаряди мають калібр 152 мм 
фото з відкритих джерел

Російські керовані снаряди «Краснополь» послужать для наших захисників 

У результаті вдалого контрнаступу на Харківщині бійці Збройних Сил України захопили, зокрема, російські керовані снаряди «Краснополь» калібру 152 мм. Вартість одного такого снаряду становить приблизно $35 тис. Про це повідомляє «Оперативний ЗСУ».

Конкретно на цій світлині ми можемо побачити менше 10 «Краснополів», і цього може вистачити для вивчення рашистського боєприпасу, що вперше потрапив у руки ЗСУ. Але ймовірно, трофейних «Краснополів» насправді було більше, і що в найближчий час частину цих снарядів наші артилеристи «повернуть» їхнім колишнім «власникам». 

ЗСУ під Ізюмом захопили рідкісні і дуже дорогі трофеї (фото) фото 1

У квітні 2020 року командувач операції Об’єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко зазначав, що російські війська на сході України використовують проти ЗСУ керовані снаряди «Краснополь».  

Розробником «Краснополів» було російське «Конструкторське бюро приладобудування імені академіка Аркадія Шипунова». 

Читайте також:

Теги: Ізюм Харківщина війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дорога загромаджена знищеною технікою рашистів 
Звільнення Куп'янська. ЗСУ показали трофейну техніку (відео)
12 вересня, 10:24
Воїни ЗСУ здобули черговий трофей на Харківщині
Унікальний трофей. ЗСУ захопили новітню командно-спостережну машину росіян
20 вересня, 12:12
Купив у росіян. Кім похвалився трофейним «Тигром»
Купив у росіян. Кім похвалився трофейним «Тигром»
23 вересня, 14:17

Події в Україні

ЗСУ під Ізюмом захопили рідкісні і дуже дорогі трофеї (фото)
ЗСУ під Ізюмом захопили рідкісні і дуже дорогі трофеї (фото)
Розвідка повідомила, скільки тисяч рашистів готові здатися у полон ЗСУ
Розвідка повідомила, скільки тисяч рашистів готові здатися у полон ЗСУ
Естонія передала ЗСУ дрони, які вилучила в російського далекобійника
Естонія передала ЗСУ дрони, які вилучила в російського далекобійника
Із 23 лишилося семеро. Як окупант-Людожер мотивує «мобіків» іти на війну: курйозне відео 
Із 23 лишилося семеро. Як окупант-Людожер мотивує «мобіків» іти на війну: курйозне відео 
В Україні масштабна повітряна тривога (карта)
В Україні масштабна повітряна тривога (карта)
СБУ встановила колаборантів, які тероризують населення на окупованих територіях
СБУ встановила колаборантів, які тероризують населення на окупованих територіях

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
144K
Путін придумав, де «намалює» кордони анексованих територій України
143K
Участь ОДКБ у війні проти України: Астана послала чіткий меседж Путіну
45K
Крим обстрілюють, а Путін мовчить: розвідка оприлюднила розмову рашистів
23K
Зеленський відреагував на скандал із Маском (фото)
14K
Союзник РФ не визнав «референдумів» на окупованих територіях України
14K
«Частина плану влади»: російський експерт пояснив, чому Путін одразу не закрив кордон

Новини

Порошенко у Швеції: припиняйте розмови про ПДЧ, ми йдемо до НАТО експресшляхом
Сьогодні, 14:50
«У Білорусі все добре завдяки дружбі з Росією»: аналітики пояснили, як бреше пропаганда Лукашенка
Сьогодні, 13:19
РФ перекидає в Україну росгвардійців із Сибіру і війська із Сирії
Сьогодні, 07:21
Українська авіація знищила ще три опорних пункти окупантів
Сьогодні, 07:09
ЗСУ уразили базу і три склади боєприпасів окупантів на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 07:00
Пентагон бачить зміни в динаміці боїв в Україні і назвав причини
Вчора, 06:19

Прес-релізи

Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
3 жовтня, 12:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту