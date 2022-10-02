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«Трофеї надходять шаленими темпами»: ЗСУ показали, як буксують одразу два танки окупантів

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Трофеї надходять шаленими темпами»: ЗСУ показали, як буксують одразу два танки окупантів
ЗСУ постійно здобувають нові трофеї
фото: скріншот із відео

Українські захисники показали захоплену техніку

Українські захисники показали трофейні російські танки. Відео буксування техніки на своїй сторінці у Facebook оприлюднили Збройні сили України. Причому тягнути довелося одразу два такни окупантів.

«Коли трофеї надходять «шаленими темпами», доводиться тягати по два, поки не розібрали», – ідеться у дописі під відео.

Раніше українські військові похизувались трофеями з Лиманського напрямку.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше також показав, які трофеї отримали українські захисники від рашистів.

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Теги: відео танки

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