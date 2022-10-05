Узяли трофеї, знищили резерви РФ: Бутусов назвав успіхи ЗСУ на Харківщині

У районі села Петропавлівка Куп'янського району російське угруповання було розгромлене в зустрічних боях

Росіяни намагались втримати позиції, але їм це не вдалося

У Харківській області російські загарбники намагалися здійснити контрнаступ. Утім, атаки ворога були успішно відбиті бійцями Збройних сил України. Про це повідомив військовий журналіст Юрій Бутусов.

«Щоб зупинити український наступ в Харківській області, російське командування провело цілу серію контратак, зосередило резерви зі складу 200 мотострілецької, 55 мотострілецької гірської бригад, окремого батальйону «Байкал» з Бурятії, окремого загону «Русич», зі значною кількістю артилерії бронетехніки», – розповів Бутусов.

За даними журналіста, в районі села Петропавлівка Куп'янського району російське угруповання було розгромлене в зустрічних боях. «92-га бригада здолала опір росіян. Захоплені нові трофеї - серед іншого – чергові новенькі російські БМП з бойовим модулем Бережок», – додав Бутусов.

Як повідомлялося, на Харківщині майже щодня знаходять загублених окупантів.

Нагадаємо, триває 224 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог здійснює перегруповування підрозділів своїх військ на окремих напрямках.