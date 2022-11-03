Британська розвідка повідомила, наскільки зросли втрати окупантів

Втрати російської бронетехніки зросли до більш ніж 40 одиниць на день

Російські солдати незадоволені, що змушені воювати на старих бойових машинах піхоти

Російські загарбники втрачають за добу по 40 танків та БМП. Росія має не менше 100 додаткових танків і бойових машин піхоти з білоруських запасів. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, російські солдати в Україні незадоволені тим, що змушені воювати у старих бойових машинах піхоти, які вони називають алюмінієвими банками.

«У середині жовтня, перед українськими наступами, втрати російської бронетехніки зросли до більш ніж 40 одиниць на день, що приблизно еквівалентно боєздатності батальйону», – йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, останніми тижнями Росія отримала не менше 100 додаткових танків і бойових машин піхоти з білоруських запасів.

«Бронетанкові частини та артилерія займають центральне місце у способі ведення війни в Росії. Сили в Україні нині мають проблеми частково через труднощі з пошуком як артилерійських боєприпасів, так і достатньої справної бронетехніки на заміну», - йдеться в повідомленні міноборони Британії.

Нагадаємо, триває 253-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області; Верхньокамʼянське, Спірне, Бахмут, Майорськ, Первомайське, Новомихайлівка, Водяне, Павлівка та Пречистівка на Донеччині.