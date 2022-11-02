Британська розвідка пояснила, чому Пригожин став відвертішим у своїх заявах

В останні два місяці Пригожин відмовився від будь-яких претензій на те, що він не пов'язаний з «Вагнером»

«Кухар Путіна» намагається відполірувати свій авторитет у напруженій російській системі національної безпеки

Власник російської приватної військової компанії «Вагнер» ​​Євгеній Пригожин, відомий як «кухар Путіна», став відвертішим у своїх заявах та намагається відполірувати свій авторитет. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що в останні два місяці Пригожин відмовився від будь-яких претензій на те, що він не пов'язаний з «Вагнером», і став відвертішим у своїх публічних заявах.

«Швидше за все, він (Пригожин, – ред.) намагається відполірувати свій авторитет у напруженій російській системі національної безпеки», – вважає британська розвідка.

Крім того, розвідка зазначає, що 23 жовтня Пригожин заявив, що сили «Вагнера» просуваються вперед на 100-200 м на день, що, за його словами, «нормально для сучасної війни». Водночас, згідно з військовою доктриною, рашисти планують просування на 30 км і більше на день у більшості випадків. Зокрема, у лютому російські війська планували просунутися на 1000 км через Україну протягом місяця. Натомість у вересні українські сили досягли просування більш ніж на 20 км на день.

Раніше повідомлялося, що засновник російської приватної військової компанії (ПВК) «Вагнер» Євген Пригожин, відомий як «кухар Путіна», назвав українського президента Володимира Зеленського «симпатичним хлопцем» та відзначив його впевненість у собі.

Також Пригожин різко критикував військове керівництво РФ та їх методи та стратегії ведення війни.

Також ISW повідомляв, що Пригожин створює військову структуру, паралельну збройним силам Росії, яка може стати загрозою правлінню Путіна – принаймні в інформаційному просторі.