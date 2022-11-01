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Росія перекинула до Білорусі «Кинджали»: британська розвідка навела докази

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія перекинула до Білорусі «Кинджали»: британська розвідка навела докази
Швидкість ракет «Кинджал» сягає 3500–12000 км/год
фото ілюстративне

Розвідка вважає, що окупанти перекинули до Білорусі ракети «Кинджал», щоб надіслати сигнал Заходу

Росія перекинула до Білорусі гіперзвукові балістичні ракети «Кинджал», які здатні нести літаки МіГ-31K. Проте запаси цих ракет обмежені. Про це повідомляє міноборони Британії у Twitter. 

Розвідка зазначає, що наявні у неї зображення доводять, що два російські літаки-перехоплювачі МіГ-31К були розташовані на білоруському аеродромі Мачулищі 17 жовтня, поруч з великим ангаром у захисній споруді. Ймовірно, сховище призначено для гіперзвукової балістичної ракети «Кинджал» – великогабаритного боєприпасу, для перенесення якого пристосований МіГ-31К.

Зазначається, що Росія розміщує «Кинджали» з 2018 року, але раніше їх не розгортали в Білорусі. Росія час від часу використовувала ці ракети під час повномасштабної війни в Україні, але їхні запаси, ймовірно, дуже обмежені. Це означає, що росіяни продовжують використовувати свої передові боєприпаси великої дальності проти цілей обмеженого оперативного значення.

«Базування ракет «Кинджал» з радіусом дії понад 2 тис. км у Білорусі дає Росії невелику додаткову перевагу з точки зору вражання додаткових цілей в Україні. Ймовірно, РФ здійснила розгортання цих ракет головним чином для того, щоб надіслати сигнал Заходу та зобразити Білорусь як дедалі більшого співучасника війни», – додали в міноборони Британії.

Росія перекинула до Білорусі «Кинджали»: британська розвідка навела докази фото 1

Бойова частина ракет Х-47М «Кинджал» становить 500 кг. Швидкість ракети 3500–12000 км/год. Після пуску з літака ракета піднімається на велику висоту у верхні шари атмосфери. А при заході на ціль по балістичній траєкторії може розвивати швидкість близько 12 тис. км/год.

Основним носієм ракет цього типу є винищувач МіГ-31, також можуть застосовуватись бомбардувальники Ту-22М3 та Ту-160. Тактико-технічні характеристики цієї ракети не дозволяють існуючим в Збройних Силах України засобам протиповітряної оборони ефективно виявляти та знищувати її.

Із 24 лютого 2022 року зафіксовано лише декілька бойових застосувань ракет цього типу, які противник намагається використовувати по надзвичайно важливих цілях.

Нагадаємо, триває 251 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні Сил оборони України на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог продовжує обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

Теги: війна росія окупанти Україна Білорусь Велика Британія

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