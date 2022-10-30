Британська розвідка пояснила, як змінилася роль «Вагнера» під час війни в Україні

Набір бойовиків з захворюваннями свідчить про те, що Пригожин надає перевагу кількості, а не досвіду та якості

«Вагнер» змінив свої стандарти і вербує засуджених, які страждають на серйозні захворювання

Російська приватна військова компанія Вагнера почала набирати нових найманців, щоб відправити їх на війну проти України. Тепер вербують навіть в'язнів з серйозними захворюваннями. Про це повідомляє Міноборони Великої Британії в Twitter.

За даними британської розвідки, власник ПВК Євген Пригожин особисто вербує найманців, а в мережі з'явилися нові оголошення про «набір».

«27 жовтня 2022 року російський магнат Євген Пригожин опублікував в Інтернеті, мабуть, визнання тверджень про те, що його приватна військова компанія «Вагнера» змінила свої стандарти і вербує російських засуджених, які страждають на серйозні захворювання, включаючи ВІЛ і гепатит C», – ідеться у повідомленні.

При цьому розвідка зазначає, що роль «Вагнера» значно змінилася після початку повномасштабної війни в України. Раніше ПВК встановлювали високі стандарти набору найманців, які раніше були професійними солдатами.

Набір бойовиків з захворюваннями свідчить про те, що Пригожин надає перевагу кількості, а не досвіду та якості.

Крім того, розвідка Британії нагадує, що недавно Пригожин оголосив про план створити 200-кілометрову оборонну «лінію Вагнера» на сході України. Для цього необхідно більше робочої сили.

«Існує реальна можливість того, що деяких новобранців-засуджених спочатку буде залучено до роботи зі зведення оборонних споруд», – пояснює розвідка.

Раніше бізнесмен Євген Пригожин, який вважається власником ПВК Вагнера, прокоментував вербування ув'язнених для участі у війні в Україні.

Нагадаємо, 14 вересня у мережі з'явилося відео, на якому чоловік, схожий на главу ПВК «Вагнера» Євгенія Пригожина, вербує ув'язнених однієї з російських колоній для участі у війні.

Чоловік розповідає, що ув'язнені вже раніше воювали з ним. За його словами, 40 осіб із Санк-Петербургу штурмували Вуглегірську ТЕС, «зайшли в окопи противника і вирізали там всіх ножами», при цьому з кримінальників загинули тільки троє. Тим ув'язненим, які залишаться живими під час участі у бойових діях, схожий на Пригожина чоловік обіцяє помилування.

Раніше самі ув’язнені розповідали, що Пригожин особисто пропонує звільнення через пів року за участь у військових діях в Україні.