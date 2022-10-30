Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Британська розвідка пояснила, як змінилася роль «Вагнера» під час війни в Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Британська розвідка пояснила, як змінилася роль «Вагнера» під час війни в Україні
Набір бойовиків з захворюваннями свідчить про те, що Пригожин надає перевагу кількості, а не досвіду та якості
фото з відкритих джерел

«Вагнер» змінив свої стандарти і вербує засуджених, які страждають на серйозні захворювання

Російська приватна військова компанія Вагнера почала набирати нових найманців, щоб відправити їх на війну проти України. Тепер вербують навіть в'язнів з серйозними захворюваннями. Про це повідомляє Міноборони Великої Британії в Twitter.

За даними британської розвідки, власник ПВК Євген Пригожин особисто вербує найманців, а в мережі з'явилися нові оголошення про «набір».

«27 жовтня 2022 року російський магнат Євген Пригожин опублікував в Інтернеті, мабуть, визнання тверджень про те, що його приватна військова компанія «Вагнера» змінила свої стандарти і вербує російських засуджених, які страждають на серйозні захворювання, включаючи ВІЛ і гепатит C», – ідеться у повідомленні.

При цьому розвідка зазначає, що роль «Вагнера» значно змінилася після початку повномасштабної війни в України. Раніше ПВК встановлювали високі стандарти набору найманців, які раніше були професійними солдатами.

Набір бойовиків з захворюваннями свідчить про те, що Пригожин надає перевагу кількості, а не досвіду та якості.

Крім того, розвідка Британії нагадує, що недавно Пригожин оголосив про план створити 200-кілометрову оборонну «лінію Вагнера» на сході України. Для цього необхідно більше робочої сили.

«Існує реальна можливість того, що деяких новобранців-засуджених спочатку буде залучено до роботи зі зведення оборонних споруд», – пояснює розвідка.

Раніше бізнесмен Євген Пригожин, який вважається власником ПВК Вагнера, прокоментував вербування ув'язнених для участі у війні в Україні.

Нагадаємо, 14 вересня у мережі з'явилося відео, на якому чоловік, схожий на главу ПВК «Вагнера» Євгенія Пригожина, вербує ув'язнених однієї з російських колоній для участі у війні.

Чоловік розповідає, що ув'язнені вже раніше воювали з ним. За його словами, 40 осіб із Санк-Петербургу штурмували Вуглегірську ТЕС, «зайшли в окопи противника і вирізали там всіх ножами», при цьому з кримінальників загинули тільки троє. Тим ув'язненим, які залишаться живими під час участі у бойових діях, схожий на Пригожина чоловік обіцяє помилування.

Раніше самі ув’язнені розповідали, що Пригожин особисто пропонує звільнення через пів року за участь у військових діях в Україні.

Читайте також: Аналітики ISW оцінили роль власника «Вагнера» у російській «спецоперації»
Теги: бізнесмен відео гепатит звільнення Міноборони помилування розвідка чоловік

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російське керівництво буде дедалі стурбовані тим, що навіть невелика група громадян, яка виступає проти війни, може продовжити диверсії
Британська розвідка повідомила, як диверсанти РФ впливатимуть на хід війни
26 жовтня, 08:46
Погано навчені сили РФ в Україні нині здатні лише до оборонних операцій
Британська розвідка пояснила, чому окупанти зараз здатні лише до оборони
28 жовтня, 10:46
Окупанти вивозять із Херсонщини награбоване
Окупанти прискорюють вихід із Херсонщини – британська розвідка
Вчора, 09:35

Події в Україні

Окупанти крадуть у себе ж теплові зори та відправляють додому (аудіо)
Окупанти крадуть у себе ж теплові зори та відправляють додому (аудіо)
Британська розвідка пояснила, як змінилася роль «Вагнера» під час війни в Україні
Британська розвідка пояснила, як змінилася роль «Вагнера» під час війни в Україні
У частині Рівного зникло електропостачання: названа причина
У частині Рівного зникло електропостачання: названа причина
Мріяла про вільну Україну та Ічкерію: минає п’ять років із дня вбивства Аміни Окуєвої
Мріяла про вільну Україну та Ічкерію: минає п’ять років із дня вбивства Аміни Окуєвої
Російські військові масово розривають контракти – не витримують натиску ЗСУ (аудіо)
Російські військові масово розривають контракти – не витримують натиску ЗСУ (аудіо)
Рятувальники продовжують розбирати завали і знаходити тіла у Святогірській лаврі
Рятувальники продовжують розбирати завали і знаходити тіла у Святогірській лаврі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон техніки і «кадировців»
27K
Розвідка повідомила, де перебувають найбоєздатніші підрозділи армії РФ
23K
Розвідка оцінила можливість перевороту в РФ
15K
Безпрецедентна подія. ЗСУ знищили одразу цілу артилерійську батарею окупантів
15K
Вибухи в Севастополі: з’явилося відео російських кораблів, які горять
12K
Гречка у магазинах Києва здивувала ціною (фото)

Новини

Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон техніки і «кадировців»
Сьогодні, 07:06
У російських лікарнях колапс через велику кількість поранених рашистів
Вчора, 07:31
На Донеччині ЗСУ знищили 300 окупантів, що готувались до атаки – Генштаб
Вчора, 07:11
Незалежність Калмикії та прогноз щодо зарплат українців. П'ять головних новин 28 жовтня
28 жовтня, 21:00
ЗСУ за добу уразили 25 районів зосередження окупантів – Генштаб
28 жовтня, 07:24
Пригожин створює авіаційний загін у своїй приватній армії – ISW
28 жовтня, 06:37

Прес-релізи

В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
27 жовтня, 12:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту