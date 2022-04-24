Британські розвідники пояснили, що стримує наступ росіян на Донбасі

Попри те, що Росія домоглася деяких територіальних успіхів, український опір був сильним у всіх напрямках

Поганий моральний дух росіян і обмежений час для відновлення не дають їм ефективно діяти

Цього тижня Україна відбила численні атаки Росії вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Міноборони Британії опублікувало ранкове зведення розвідників у Twitter.

Попри те, що Росія домоглася деяких територіальних успіхів, український опір був сильним у всіх напрямках і завдав російським силам значної шкоди, констатують військові.

«Поганий моральний дух росіян і обмежений час для відновлення, переоснащення і реорганізації сил після попередніх наступів, ймовірно, знижують бойову ефективність Росії», – наголошується в зведенні.

Нагадаємо, російські солдати впродовж Великодньої ночі накривали вогнем ряд населених пунктів Луганської області. Рашисти активізували наступальні і штурмові дії на Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках. Йдуть бої в Рубіжному та Попасній.

Розпочалася шістдесята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Триває повномасштабна збройна агресія російської федерації проти України.

Противник продовжує наступати у Східній операційній зоні, прагнучи розгромити угруповання Об’єднаних сил, встановити повний контроль над територією Донецької і Луганської областей та забезпечити сухопутний шлях між зазначеними територіями та окупованим Кримом.