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    Події в Україні

    Британські розвідники пояснили, що стримує наступ росіян на Донбасі

    Попри те, що Росія домоглася деяких територіальних успіхів, український опір був сильним у всіх напрямках&nbsp; - Британські розвідники пояснили, що стримує наступ росіян на Донбасі
    Попри те, що Росія домоглася деяких територіальних успіхів, український опір був сильним у всіх напрямках 
    фото: Міністерство оборони України/Facebook

    Поганий моральний дух росіян і обмежений час для відновлення не дають їм ефективно діяти

    Цього тижня Україна відбила численні атаки Росії вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Міноборони Британії опублікувало ранкове зведення розвідників у Twitter.

    Попри те, що Росія домоглася деяких територіальних успіхів, український опір був сильним у всіх напрямках і завдав російським силам значної шкоди, констатують військові.

    «Поганий моральний дух росіян і обмежений час для відновлення, переоснащення і реорганізації сил після попередніх наступів, ймовірно, знижують бойову ефективність Росії», – наголошується в зведенні.

    Нагадаємо, російські солдати впродовж Великодньої ночі накривали вогнем ряд населених пунктів Луганської області. Рашисти активізували наступальні і штурмові дії на Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках. Йдуть бої в Рубіжному та Попасній.

    Розпочалася шістдесята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Триває повномасштабна збройна агресія російської федерації проти України.

    Противник продовжує наступати у Східній операційній зоні, прагнучи розгромити угруповання Об’єднаних сил, встановити повний контроль над територією Донецької і Луганської областей та забезпечити сухопутний шлях між зазначеними територіями та окупованим Кримом.

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    Теги: росія окупанти Міноборони війна агресія військові Україна Twitter окупація час #stoprussia
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    Британські розвідники пояснили, що стримує наступ росіян на Донбасі