Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 24 квітня

Херсонщина перебуває на межі гуманітарної катастрофи

Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Київщині, Полтавщині, Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Сумщині та Чернігівщині.Проте у кількох областях навіть у Великодню ніч було чутно вибухи, тривали ворожі обстріли.

Дніпропетровщина

Три «прильоти» у Павлоградському районі по залізничній інфраструктурі та промисловому підприємству. Наслідки та деталі з’ясовуються. Наразі є інформація про одного загиблого.

Харків

Вночі були обстріли, у Слобідському та Київському районах троє постраждалих. По області протягом доби тривали обстріли окупантів у Чугуївському та Дергачівському районах.

Луганщина

Тривають обстріли. Найгарячіші населені пункти – Гірське, Золоте та Лисичанськ. Вісім загиблих, двоє поранених, руйнування щонайменше сімох будинків та відділу поліції.

Донеччина

Поліція повідомляє, що за великодню ніч по області без порушень комендантської години.

Активні бойові дії вздовж лінії зіткнення. Авдіївка – авіаудари, касетні снаряди. Мар'їнка, Новомихайлівка – бої. Маріуполь: чекаємо на зелений коридор.

Херсонщина

Ситуація напружена. Росіяни здійснюють обстріл населених пунктів області та в бік сусідніх областей. Херсонщина на межі гуманітарної катастрофи.

Миколаївська область

Обстріли міста та населених пунктів області. Попередньо без постраждалих.

Розпочалася шістдесята доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.Ворог розгорнув «Іскандери» у прикордонній Бєлгородськй області. На Донецькому і Таврійському напрямках ворог здійснює вогневий вплив на позиції наших військ із застосуванням мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по всій лінії зіткнення.

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