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    Великдень по-окупантськи. Луганську область рашисти поливають вогнем

    Наслідки обстрілів житлових будинків на Луганщині - Великдень по-окупантськи. Луганську область рашисти поливають вогнем
    Наслідки обстрілів житлових будинків на Луганщині
    фото з Facebook Гайдая

    На Сєвєродонецькому напрямку ворог навів понтонні переправи через річку Красна

    За інформацією голови Луганської обласної державної адміністрації Сергія Гайдая, російські солдати впродовж Великодньої ночі накривали вогнем ряд населених пунктів області. Про це високопосадовець написав у Facebook.

    Рашисти активізували наступальні і штурмові дії на Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках. Йдуть бої в Рубіжному та Попасній.

    Наслідки обстрілів житлових будинків на Луганщині (фото з Facebook Гайдая)

    Наслідки обстрілів житлових будинків на Луганщині (фото з Facebook Гайдая)

    На Сєвєродонецькому напрямку ворог навів понтонні переправи через річку Красна.

    фото з Facebook Гайдая

    фото з Facebook Гайдая

    Загалом, на Донбасі за минулу добу відбито дванадцять атак російських окупантів, знищено чотори танки, п’ятнадцять одиниць броньованої та чотири одиниці автомобільної техніки, п’ять артилерійських систем.

    «Орки поливають вогнем всі вільні населені пункти Луганщини. Влучили у житлові будинки в Сєвєродонецьку, Лисичанську, Новодружеську, Рубіжному та Гірському, там зокрема палав електротрансформатор і магазин. Інформація щодо жертв уточнюється. Обстріли не вщухають», – наголосив Гайдай.

    Як відомо, в Україні триває 60-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація #stoprussia
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    Великдень по-окупантськи. Луганську область рашисти поливають вогнем