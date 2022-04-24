Міноборони Росії цинічно збрехало про ракетний удар по Одесі

Росіяни відзвітувало про виведення з ладу міського терміналу із західною зброєю

Міноборони Росії після обстрілу житлових будинків Одеси відзвітувало про виведення з ладу міського терміналу із західною зброєю «високоточними ракетами». Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони за ніч 23 квітня.

«Високоточними ракетами великої дальності повітряного базування ВКС Росії виведений з ладу логістичний термінал на військовому аеродромі в районі Одеси, на якому зберігалася велика партія іноземного озброєння від США і європейських країн», – стверджують росіяни.

Після появи інформації про потрапляння в житлові будинки одеситів і загиблих серед місцевих в результаті атаки в Росії знайшли виправдання.

Кремлівські ЗМІ опублікували однотипні заяви російського військового командування, що, росіяни, мовляв, не цілилися в будинки, а в житлові квартали потрапили уламки ракет, збиті українською ППО.

Однак на знятих місцевими мешканцями кадрах чітко видно, як російська ракета влучає у багатоповерхівку в одному з районів міста. Удар супроводжувався характерним свистом.

Нагадаємо, 23 квітня літаками стратегічної авіації ТУ-95 Росії з акваторії Каспійського моря були випущені по Одесі шість ракет. Воїнами зенітних ракетних підрозділів знищено дві ворожі крилаті ракети (попередньо Х555 або Х101). А дві ракети вразили військовий об’єкт та дві житлові будинки.

ДСНС України повідомляє, що в результаті ракетного обстрілу Одеси загинули шість осіб, зазнали поранень 18 людей. Згодом президент Володимир Зеленський заявив про вісьмох загиблих

Під час обстрілу загинула ціла сім’я. Також під час обстрілу Одеси російська ракета потрапила в один із міських цвинтарів.