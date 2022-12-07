Британський юрист: Позов проти «Вагнера» – лише перший кейс проти «машини Путіна»

Позови також будуть подані у США для реальних репарацій громадянам України

Після позову проти Пригожина та ПВК «Вагнер» британська юридична компанія McCue Jury & Partners планує подати позови проти терористів та Путіна у США для конфіскації активів країни-агресора та реальних репарацій громадянам України. Про це на брифінгу Києві повідомив її керівник Джейсон МакК’ю.

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«Міжнародне товариство робить правильно, коли надає підтримку Україні. Але може та повинно зробити більше… Тому ми почали кампанію громадянського права та розслідування з метою отримання репарацій Україною від військової машини Путіна… Українська перемога неминуча, але мир без справедливості хиткий. А справедливість – це повні репарації», – заявив МакК’ю.

За його словами, з цією метою 1 листопада в англійських судах за поданням юридичної компанії McCue Jury & Partners була розпочата судова кампанія проти Євгена Пригожина і так званої групи Вагнера. Перший позов поданий від приблизно 150 тис. українців, які зараз перебувають на території Великої Британії. Але за прогнозами, кількість позивачів буде зростати, а розгляд цієї справи може зайняти 2-3 роки.

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Далі аналогічні позови McCue Jury & Partners планує подати у США. Другий етап та нові позови будуть стосуватися заморожування та конфіскації російських активів для реальних репарацій Україні.

«Зараз це перший кейс, який доведе усьому світу, що «Вагнер» – це терористи, у змові з ними Путін вчиняє терористичні акти проти українського народу. Світ знатиме, що «Вагнер» – це терористичні найманці, а Путін фінансує тероризм. «Вагнер» – це лише перша ціль. Із залученням адекватних ресурсів ми очікуємо на появу нових таких справ. Хоча перший кейс – дуже символічний, бо терористична загроза «Вагнера» зростає, його вплив виявляють по всьому світу – в Ірані, Сирії, скрізь, де Путін використовує «Вагнер». Орди «Вагнера» треба зупинити зараз біля воріт Європи. Я обіцяю, що ця кампанія не буде зупинена ніколи», – наголосив МакК’ю.

Він закликав переселенців та постраждалих від війни українців передавати усю інформацію до його юридичної компанії та до фірм-партнерів, які готові зв’язатися з громадянами та оформити від їх імені нові позови.

«Це не політичний хід, мова йде про права людей. У нас 30-річний досвід такої роботи. Ми ініціювали схожі справи по всьому світу. Зараз ми звернулися до Уряду України, щоб залучити ще більшу кількість людей до цієї кампанії», – додав юрист.

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Нагадаємо, США внесли приватну військову компанію «Вагнер» до списку організацій, які викликають занепокоєння у сфері свободи віросповідання.

Як заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, Російські найманці з приватної військової компанії «кухаря Путіна» Євгена Пригожина скоїли величезну кількість воєнних злочинів і в Україні, і в Сирії та інших конфліктах. Європа має ставитися до неї так само, як до ІДІЛ. За причетність до діяльності чи фінансування ПВК «Вагнера» необхідно передбачити кримінальну відповідальність, а спонсорам чи найманцям цієї терористичної організації потрібно заборонити в'їзд у ЄС та заморозити їхні активи.

У той же час Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що російська влада просуватиме паралельні військові структури Кадирова та Саркісяна для зниження впливу Пригожина.