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Чому Європа повинна ставитися до ПВК «Вагнер», як до ІДІЛ – заява МЗС Естонії

Юрій Лящук
glavcom.ua
Чому Європа повинна ставитися до ПВК «Вагнер», як до ІДІЛ – заява МЗС Естонії
Найманцям «Вагнера» необхідно заборонити в'їзд у ЄС
фото з відкритих джерел

Членство в такій терористичній організації має бути кримінальним діянням

Російські найманці з приватної військової компанії «кухаря Путіна» Євгена Пригожина скоїли величезну кількість воєнних злочинів як в Україні, так і в Сирії та інших конфліктах. Європа має ставитися до неї так само, як до ІДІЛ.

За причетність до діяльності чи фінансування ПВК «Вагнера» має наступати кримінальна відповідальність, а спонсорам чи найманцям цієї терористичної організації необхідно заборонити в'їзд у ЄС та заморозити їхні активи. Таку заяву в інтерв'ю «Суспільному» зробив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

«Це означає, що якщо людина їде Європою і вона причетна до діяльності ІДІЛ, або фінансує її будь-яким чином, це вже означатиме кримінальний злочин. Отож заборонити їм перебувати у Європі та заморозити їхні активи. Тобто підхід має бути цілісним у тому контексті, що організації схожого типу до «Вагнера» є суто терористичними. А членство в такій терористичній організації має бути кримінальним діянням», – сказав очільник естонського дипломатичного відомства.

Раніше повідомлялося, що Литва підготувала новий пакет допомоги для енергосектору України.

Глава МЗС Латвії закликав країни НАТО задуматися про додаткову ППО.

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу відреагував на провокацію власника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина, відомого як «кухаря Путіна» і заявив, що хоче подарувати йому наручники.

Фінляндія готується надіслати в Україну першу партію енергетичного обладнання вже наступного тижня.

25 листопада Норвегія передала Україні чергову партію військової допомоги, у який увійшло 55 тис. одиниць зимового одягу для військових.

Швеція заявила, що направить в Україну системи протиповітряної оборони, але з міркувань безпеки не може сказати, які саме.

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Теги: ІДІЛ ПВК Вагнера росія війна Україна тероризм

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Політика

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