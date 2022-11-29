Чому Європа повинна ставитися до ПВК «Вагнер», як до ІДІЛ – заява МЗС Естонії

Членство в такій терористичній організації має бути кримінальним діянням

Російські найманці з приватної військової компанії «кухаря Путіна» Євгена Пригожина скоїли величезну кількість воєнних злочинів як в Україні, так і в Сирії та інших конфліктах. Європа має ставитися до неї так само, як до ІДІЛ.

За причетність до діяльності чи фінансування ПВК «Вагнера» має наступати кримінальна відповідальність, а спонсорам чи найманцям цієї терористичної організації необхідно заборонити в'їзд у ЄС та заморозити їхні активи. Таку заяву в інтерв'ю «Суспільному» зробив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

«Це означає, що якщо людина їде Європою і вона причетна до діяльності ІДІЛ, або фінансує її будь-яким чином, це вже означатиме кримінальний злочин. Отож заборонити їм перебувати у Європі та заморозити їхні активи. Тобто підхід має бути цілісним у тому контексті, що організації схожого типу до «Вагнера» є суто терористичними. А членство в такій терористичній організації має бути кримінальним діянням», – сказав очільник естонського дипломатичного відомства.

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