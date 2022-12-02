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«Організація, що викликає занепокоєння»: США присвоїли ПВК «Вагнера» особливий статус

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Організація, що викликає занепокоєння»: США присвоїли ПВК «Вагнера» особливий статус
«Вагнерівці» воюють в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ
фото з відкритих джерел

Держдепартамент вніс до спеціального контрольного списку держав, уряди яких несуть відповідальність за серйозні порушення свободи віросповідання

США внесли приватну військову компанію «Вагнер» до списку організацій, які викликають занепокоєння у сфері свободи віросповідання. Таку заяву зробив державний секретар США Ентоні Блінкен.

«Я призначаю угруповання «Аш-Шабаб», «Боко харам», «Хайят Тахрір аш-Шам», хуситів, радикальний рух «Талібан» і «Вагнер», ґрунтуючись на її діях у ЦАР, структурами, що викликають особливе занепокоєння», – йдеться у письмовій заяві Блінкена.

Крім того, Блінкен вкотре вніс М'янму, Китай, Іран, КНДР, Пакистан, Росію, Саудівську Аравію, Таджикистан, Туркменію та Еритрею до списку країн, які викликають особливе занепокоєння в рамках «Закону про міжнародну релігійну свободу» від 1998 року.

Держдепартамент США вважає, що їхня влада причетна або допускає вчинення особливо серйозних порушень свободи віросповідання. До переліку також потрапили Куба та Нікарагуа.

Крім цього, Держдепартамент вніс до спеціального контрольного списку держав, уряди яких несуть відповідальність за серйозні порушення свободи віросповідання, Алжир, ЦАР, Коморські острови та В'єтнам.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу відреагував на провокацію власника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина, відомого як «кухаря Путіна» і заявив, що хоче подарувати йому наручники.

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Теги: Держдепартамент США війна Ентоні Блінкен США ПВК Вагнера

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