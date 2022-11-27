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Кремль намагається послабити вплив Пригожина та створює нову ПВК – ISW

Альона Боженко
glavcom.ua
Кремль намагається послабити вплив Пригожина та створює нову ПВК – ISW
У Кремлі створюють нову ПВК, щоб стримувати вплив Пригожина
фото із відкритих джерел

ISW вважає, що російська влада просуватиме паралельні військові структури Кадирова та Саркісяна для зниження впливу Пригожина

В Кремлі схвалили створення інших приватних військових компаній (ПВК) на чолі з наближеними до режиму особами, щоб стримати вплив на політичній арені Росії керівника ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). 

Зазначається, що 26 листопада Головне розвідувальне управління України (ГУР) повідомило, що російські чиновники призначили пов’язаного з Віктором Януковичем прокремлівського бізнесмена Армена Саркісяна новим адміністратором в’язниць на окупованих Росією територіях в Україні. Саркісян має намір створити нову «приватну військову компанію».

У ГУР вважають, що це свідчить про спробу створити противагу фактичній монополії Пригожина у даній сфері. 

Також за інформацією аналітиків, своєю чергою глава Чечні Рамзан Кадиров регулярно просуває свої зусилля щодо створення паралельних військових структур на базі Чечні.

Нещодавно Кадиров зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним і заявив, що вони обговорювали створення нових підрозділів російської армії та Росгвардії, що складаються з чеченського персоналу.

«Російські офіційні особи можуть сприяти подальшому просуванню наявних паралельних військових структур Кадирова і зусиль Саркісяна щодо створення приватної військової компанії для протидії зростанню впливу Пригожина, який використовує свої структури, щоб зарекомендувати себе як центральна фігура в російській політиці», – зазначають аналітики.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що засновник приватної військової компанії (ПВК) «Вагнера» Євген Пригожин отримує все більше уваги в російському інформаційному просторі і посилює власний вплив на рішення президента держави-агресорки Володимира Путіна щодо війни в Україні. Популярність бізнесмена та критика військового командування РФ стають небезпечними для очільника Кремля, якому незабаром доведеться домовлятися з Пригожиним, аби той не створював йому політичної конкуренції.

Теги: Рамзан Кадиров росія ПВК Вагнера влада військові

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