Буданов: наступні три місяці на фронті усе вирішать

Очільник ГУР вважає, що Росія не готова нині до довготривалої війни через обмеженість ресурсів

Наступні три місяці на фронті будуть дуже активними і вирішать подальший перебіг подій. І йдеться не лише про схід країни. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю «Голосу Америки».

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«Вони будуть доволі активними. Дуже активними, які визначать подальший перебіг подій. Це активні бойові дії… Так, вони будуть. І з їхнього боку намагання, і з нашого боку», – зазначив він.

Головний розвідник уточнив, що мова не лише про схід України. Очільник ГУР додав, що Росія не готова нині до довготривалої війни через обмеженість ресурсів, хоча показово демонструє зворотне.

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«Вони всіляко показують, що вони готові там, «війна на десятиліття», але насправді їх ресурси досить обмежені. І в часі і в обсягах. І вони про це чудово знають», – сказав він.

Нагадаємо, триває 370-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Російська Федерація основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили понад 60 атак противника на зазначених напрямках.