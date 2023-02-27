Буданов пояснив, чому Росії вдалося захопити більше полонених

40% тих, кого утримує РФ в заручниках – цивільні люди

Кількість українських військовополонених, які перебувають в РФ чи на окупованих територіях, є більшою, ніж росіян у нас. Про це заявив керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов розповів в інтерв'ю «Голосу Америки».

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«Перш за все 90% всіх військовополонених вони захопили в перші дні. Перші дні – перший місяць. Плюс страшна трагедія в Маріуполі, коли були змушені всі піти на той крок, на який пішли», – каже Буданов.

Крім того, окупанти беруть у полон простих цивільних. Близько 40% тих, кого утримують в заручниках – цивільні люди.

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«Тому в принципі зрозуміло, що наша кількість менша. Ми не беремо цивільних в полон. Там купа жінок, на жаль, і дітей, всілякі там старости, поштарі, залізничники, мери, двірники є. Там всі є», – додав він.

На питання, чи є такі полонені, про яких Україна просто не знає, Буданов відповів, що «вірогідніше за все хтось таки є, але 99% зрозумілі».

Також очільник розвідки повідомив, що ніхто з іноземних партнерів, крім України, не проводив обміни під час ведення бойових дій.

«Ситуація в усіх аспектах унікальна. Це в принципі поки що вдається тільки нам. Сказати, що все чудово – це абсолютно не так, це буде брехнею з мого боку. Оскільки є люди і їх багато в полоні. Не можна сказати, що справи йдуть чудово. Сказати, що жахливо, при всій повазі і розумінні делікатності питання, теж не можна. Тому що, ці обміни йдуть і повернуто вже близько 2 тисяч осіб. Це досить значна кількість. На жаль, російська сторона часто ставить «палки в колеса», як то кажуть. Але все ж таки знаходимо дієві механізми, які змушують їх йти на такі кроки. Близько 2 тисяч ми повернули. Зрозумійте, це значні цифри», – зазначає керівник ГУР.

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Нагадаємо, триває 369-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, збільшує чисельність особового складу. За наявною інформацією, на тимчасово окуповану територію Луганської області перекинуто до 200 військовослужбовців строкової служби з Ростовської області.