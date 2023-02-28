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Росія обмежує пересування цивільного населення на Херсонщині – Генштаб

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Росія обмежує пересування цивільного населення на Херсонщині – Генштаб
Україна продовжує героїчний опір ворогові
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 28 лютого

Триває 370-а доба повномасштабної війни Росії проти України. 

Російська Федерація основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили понад 60 атак противника на зазначених напрямках. 

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 28 лютого.

Ворожі удари по Україні

Противник завдав 8 ракетних та 32 авіаційних удари. Здійснив 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза подальших ракетних ударів є значною по всій території України.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Окупанти обстріляли населені пункти Тимоновичі і Берилівка Чернігівської області; Старикове, Бруски, Бувалине, Кружок, Манухівка, Атинське, Порозок Сумської області та Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Гатище, Вовчанськ і Вовчанські Хутори на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник провів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Макіївка, Площанка, Кремінна, Діброва та Білогорівка Луганської області. Здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів Дворічна, Лиман Перший, Гряниківка, Курилівка, Кислівка і Табаївка Харківської області; Новоселівське, Невське, Червонопопівка і Діброва – Луганської та Спірне і Роздолівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Берхівка, Ягідне та Бахмут Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали Залізнянське, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Костянтинівка, Кліщіївка, Залізне, Озарянівка, Майорськ, Південне та Нью-Йорк.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник продовжує атакувати позиції наших військ, здійснив декілька безуспішних наступів в напрямку Кам’янки, Красногорівки та Мар’їнки Донецької області. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Ласточкине, Нетайлове, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Невельське, Мар’їнка, Богоявленка,  Новомихайлівка, Велика Новосілка, Нескучне та Вугледар.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них – Времівка і Новопіль Донецької області;  Комишуваха, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Оріхів  та Новоандріївка Запорізької області.

На Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждало 25 населених пунктів Херсонської області, зокрема, Гаврилівка, Качкарівка, Веселе, Тягинка, Інженерне, Антонівка, Берегове та Херсон.

Успіхи ЗСУ

Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони знищили 11 іранських ударних БпЛА типу «Шахед-136» та 1 – типу «Зала».

Наша авіація завдала 4 удари по районах зосередження окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, два райони зосередження живої сили противника та дві позиції протиповітряної оборони.

Обмеження на ТОТ

Противник обмежує пересування цивільного населення на тимчасово захопленій території Херсонської області. Зокрема, в’їзд у населений пункт Промінь дозволено тільки громадянам з місцевою реєстрацією та за наявністю спеціальної перепустки.

Теги: Генштаб Херсонщина обстріл окупанти авіація Херсон населення Макіївка Бахмут Лиман Вугледар

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