Буданов розповів про своє навчання у Острозькій академії

Кирило Буданов нещодавно подав документи на вступ до аспірантури Острозької академії

Головний розвідник України назвав тему своєї докторської дисертації

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів подробиці про своє навчання в Острозькій академії на факультеті «Політологія». За його словами, він писатиме докторську дисертацію. Про це він сказав у інтерв'ю TheDrive.

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Так, на запитання журналіста, чи планує Кирило Буданов йти у політику після закінчення навчання, він відповів:

«Ви не праві. Я поясню. Я пишу там свою докторську дисертацію», – сказав очільник ГУР.

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Кирило Буданов також розкрив тему своєї дисертації: «Глобальна взаємодія між спецслужбами в усьому світі, їхній вплив на свою внутрішню політику».

Журналіст заодно поцікавився, чи планує керівник розвідки написати книгу після закінчення війни в Україні.

«Я спочатку напишу докторську. І згідно з календарним планом, який вони мені надали, я маю на це два роки», – резюмував Кирило Буданов.

До слова, раніше Буданов розповів, як Збройні сили України планують використовувати американські танки Abrams.

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Також Буданов пояснив, чому під час бойових дій на фронті в Україні обидві сторони майже не використовують бронетехніку. За його словами, причинами є насиченість територій мінами та висока щільність артилерійського вогню.