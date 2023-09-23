Буданов розповів про своє навчання у Острозькій академії
Головний розвідник України назвав тему своєї докторської дисертації
Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів подробиці про своє навчання в Острозькій академії на факультеті «Політологія». За його словами, він писатиме докторську дисертацію. Про це він сказав у інтерв'ю TheDrive.
Так, на запитання журналіста, чи планує Кирило Буданов йти у політику після закінчення навчання, він відповів:
«Ви не праві. Я поясню. Я пишу там свою докторську дисертацію», – сказав очільник ГУР.
Кирило Буданов також розкрив тему своєї дисертації: «Глобальна взаємодія між спецслужбами в усьому світі, їхній вплив на свою внутрішню політику».
Журналіст заодно поцікавився, чи планує керівник розвідки написати книгу після закінчення війни в Україні.
«Я спочатку напишу докторську. І згідно з календарним планом, який вони мені надали, я маю на це два роки», – резюмував Кирило Буданов.
До слова, раніше Буданов розповів, як Збройні сили України планують використовувати американські танки Abrams.
Також Буданов пояснив, чому під час бойових дій на фронті в Україні обидві сторони майже не використовують бронетехніку. За його словами, причинами є насиченість територій мінами та висока щільність артилерійського вогню.
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