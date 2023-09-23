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Буданов пояснив, чому ЗСУ не використовують техніку в контрнаступі

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Буданов пояснив, чому ЗСУ не використовують техніку в контрнаступі
Зараз усі основні бойові дії ведуться в пішому порядку без застосування будь-якої техніки
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Наразі настання зимового часу і погіршення погодних умов не є перешкодою для ведення активних бойових дій – як для ЗСУ, так і для росіян

Під час бойових дій на фронті обидві сторони майже не використовують бронетехніку через насиченість територій мінами та високу щільність артилерійського вогню. Про це заявив керівник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов.

Він зазначив, що наразі настання зимового часу і погіршення погодних умов не є перешкодою для ведення активних бойових дій – як для ЗСУ, так і для росіян.

«Є один дуже важливий нюанс, який відрізняє поточні бойові дії від попередніх періодів бойових дій. Зараз усі основні бойові дії ведуться в пішому порядку без застосування будь-якої техніки», – сказав Буданов.

Голова ГУР пояснив, що це пов'язано з високою насиченістю артилерійськими системами на передовій, а також переносними протитанковими засобами.

«Тих броньованих систем недостатньо, щоб створити розрив в орбітах противника – створити потужний прорив, як у класичній доктрині. Але його достатньо, щоб стримати будь-яку спробу противника з будь-якої сторони здійснити цей прорив технікою», – підкреслив Буданов.

Крім цього, на фронті спостерігається висоий рівень насиченості як протипіхотними, так і протитанковими мінами. Останні можуть виводити з ладу рушійні системи бронемашин, що є проблемою як для колісної, так і для гусеничної техніки. На додачу до цього, важливим фактором є активне використання FPV-дронів, які здатні вражати практично будь-яку частину бронетехніки.

«Всі ці фактори звели можливість використання бронетехніки практично на всіх основних напрямках до мінімуму. Зараз ця техніка використовується лише для евакуації або для швидкого транспортування піхотних команд до певного місця, але вона не бере участі в бойових діях», – підсумував Буданов.

Нагадаємо, що генерал Олександр Тарнавський переконаний, що найбільший прорив України ще попереду. Найбільший прорив Збройних Сил України буде після звільнення Токмака. Крім того, він заявив, що зима не завадить контрнаступу України, бо більшість бойових просувань зараз відбуваються в пішому форматі. 

Теги: Кирило Буданов війна контрнаступ

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