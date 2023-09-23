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Буданов пояснив, чому дрони пролітають поруч із резиденцією Путіна

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Буданов пояснив, чому дрони пролітають поруч із резиденцією Путіна
Кирило Буданов
фото: Dmytro Larin

Очільник української розвідки розповів, у чому сенс частих нальотів безпілотників на бізнес-центр «Москва-сіті»

Українські безпілотники, які атакують РФ, часто пролітають над резиденцією Ново-Огарьово російського диктатора Володимира Путіна. Річ у тім, що над нею пролягає вдалий маршрут на Москву. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у коментарі NV.

«Над цією резиденцією проходить хороший повітряний маршрут на Москву», — так Кирило Буданов, ГУР МО, пояснив  появу дронів у районі підмосковної путінської резиденції Ново-Огарьово.

За словами головного розвідника, безпілотники йдуть у напрямку інших цілей, але пролітають поруч із резиденцією диктатора транзитом.

Крім того, Буданов пояснив сенс атак безпілотників на бізнес-центр «Москва-сіті» у столиці РФ . У цьому кварталі, за його словами, розташовані офіси великих російських компаній і держустанов, зокрема, кількох російських міністерств. Таким чином, удари туди дронами – це не тільки спроба атакувати військово-адміністративні об'єкти ворога (Україна б'є лише по військових і адміністративних цілях, на відміну від росіян, нагадав Буданов), а й напоумляти представників бізнесу РФ, дати їм зрозуміти, що ніхто осторонь не залишиться.

«Або всі вони допомагатимуть зупинити це (війну РФ проти України), або будуть співучасниками», – наголосив глава ГУР.

Нагадаємо, що в ніч на 5 вересня, за даними російських ЗМІ, дрони намагалися атакувати резиденцію російського диктатора Володимира Путіна. 

До слова, раніше Буданов розповів, як Збройні сили України планують використовувати американські танки Abrams.

Також Буданов пояснив, чому під час бойових дій на фронті в Україні обидві сторони майже не використовують бронетехніку. За його словами, причинами є насиченість територій мінами та висока щільність артилерійського вогню.

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Теги: Кирило Буданов Москва путін

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