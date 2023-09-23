Буданов пояснив, чому дрони пролітають поруч із резиденцією Путіна

Очільник української розвідки розповів, у чому сенс частих нальотів безпілотників на бізнес-центр «Москва-сіті»

Українські безпілотники, які атакують РФ, часто пролітають над резиденцією Ново-Огарьово російського диктатора Володимира Путіна. Річ у тім, що над нею пролягає вдалий маршрут на Москву. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у коментарі NV.

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«Над цією резиденцією проходить хороший повітряний маршрут на Москву», — так Кирило Буданов, ГУР МО, пояснив появу дронів у районі підмосковної путінської резиденції Ново-Огарьово.

За словами головного розвідника, безпілотники йдуть у напрямку інших цілей, але пролітають поруч із резиденцією диктатора транзитом.

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Крім того, Буданов пояснив сенс атак безпілотників на бізнес-центр «Москва-сіті» у столиці РФ . У цьому кварталі, за його словами, розташовані офіси великих російських компаній і держустанов, зокрема, кількох російських міністерств. Таким чином, удари туди дронами – це не тільки спроба атакувати військово-адміністративні об'єкти ворога (Україна б'є лише по військових і адміністративних цілях, на відміну від росіян, нагадав Буданов), а й напоумляти представників бізнесу РФ, дати їм зрозуміти, що ніхто осторонь не залишиться.

«Або всі вони допомагатимуть зупинити це (війну РФ проти України), або будуть співучасниками», – наголосив глава ГУР.

Нагадаємо, що в ніч на 5 вересня, за даними російських ЗМІ, дрони намагалися атакувати резиденцію російського диктатора Володимира Путіна.

До слова, раніше Буданов розповів, як Збройні сили України планують використовувати американські танки Abrams.

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Також Буданов пояснив, чому під час бойових дій на фронті в Україні обидві сторони майже не використовують бронетехніку. За його словами, причинами є насиченість територій мінами та висока щільність артилерійського вогню.