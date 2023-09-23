Буданов розповів, як Україна використовуватиме танки Abrams

Буданов зазначив, що Україна «з нетерпінням чекає» отримання танків, але їх використання буде обмеженим та обережним

Збройні сили України планують використовувати американські танки Abrams для добре підготовлених проривних операцій. Про це повідомляє керівник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов в інтерв'ю the Warzone.

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Буданов зазначив, що Україна «з нетерпінням чекає» отримання танків, але їх використання буде обмеженим та обережним – лише для добре спланованих операцій.

«Тому, що, якщо вони використовуються на фронті або просто під час загальних бойових дій, вони не протримаються довго. Важливо використовувати їх у проривних операціях, але дуже добре підготовлених», – зауважив Буданов.

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Раніше президент США Джо Байден заявив, що перші американські танки Abrams прибудуть до України вже наступного тижня. Також Байден під час зустрічі із Зеленським оголосив про новий пакет допомоги Україні, куди увійде більше артилерії, боєприпасів та протитанкової зброї.

До слова, Сполучені Штати нададуть Україні $128 млн нової допомоги у сфері безпеки, а також $197 млн на озброєння і техніку. Пакет включає додаткові засоби протиповітряної оборони, щоб допомогти зміцнити протиповітряну оборону України від повітряних атак з боку Росії зараз і наступної зими, коли Росія, ймовірно, відновить свої атаки на українську критичну інфраструктуру. Пакет також містить артилерійські боєприпаси, протитанкові засоби і касетні боєприпаси, які «ще більше посилять спроможність України продовжувати контрнаступ проти російських військ

Раніше повідомлялося, що під час бойових дій на фронті обидві сторони майже не використовують бронетехніку через насиченість територій мінами та високу щільність артилерійського вогню.

Нагадаємо, що генерал Олександр Тарнавський переконаний, що найбільший прорив України ще попереду. Найбільший прорив Збройних Сил України буде після звільнення Токмака. Крім того, він заявив, що зима не завадить контрнаступу України, бо більшість бойових просувань зараз відбуваються в пішому форматі.